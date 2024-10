La discusión por boleta única volvió a dividir a Unión por la Patria entre los kirchneristas del AMBA y los peronistas del interior

Escuchar

La discusión por la boleta única papel (BUP) volvió a exponer las diferencias en el bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), que contiene al kirchnerismo afincado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y al peronismo del interior . Mientras que los bonaerenses rechazaron de plano la reforma electoral, muchos referentes provinciales apoyaron en silencio la medida. Sólo el jujeño Guillermo Snopek se animó a desmarcarse públicamente de su espacio para votar a favor.

“Estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer”, dijo Snopek a LA NACION, quien adelantó que impulsará la adhesión de su provincia al sistema de boleta única papel que ya rige a nivel nacional. “Cada una de mis decisiones las tomo mirando lo que sea mejor para Jujuy . Creo que puede ser un salto cualitativo en materia electoral”, consideró. “Estoy convencido que es un instrumento para acercar a los jóvenes y para que miren al votar”, le había dicho ayer este medio para explicar su voto.

El posicionamiento de Snopek fue simbólico. Su acompañamiento no definió el resultado final, sino que obró como un grito de rebeldía frente al núcleo duro de UP, que funciona en oposición al Gobierno. Si bien el jujeño asegura que avisó a las autoridades de la bancada antes de tomar partido en el recinto, del otro lado lo desmienten: “Indicó que la BUP le convenía, pero no dijo cómo iba a votar”.

Guillermo Snopek MARCOS BRINDICCI

La inexorabilidad de la reforma desalentó a un puñado de peronistas a ir a contramano de su bloque, a pesar de estar a favor de la boleta única. Priorizaron la cohesión y no pusieron sobre la mesa sus disidencias. Esta aparente sintonía la confirmaron otras fuentes del espacio liderado por el santafesino Germán Martínez. “No hubo planteos ni antes ni después de la votación”, aseguraron.

No obstante, los argumentos a favor comenzaron a brotar. “La BUP va a terminar perjudicando a Javier Milei”, señaló a LA NACION un diputado peronista de una provincia del norte que el martes no participó de la votación. Especulan con que en las jurisdicciones del interior le será muy difícil a La Libertad Avanza crear un candidato fuerte y conocido en menos de un año . Reconocen que la figura fuerte del oficialismo es el Jefe de Estado, quien no figurará en ninguna boleta en 2025 ni tampoco ejercerá el “efecto arrastre” de una elección presidencial: la papeleta no tendrá el casillero para elegir a todos los candidatos de un mismo partido.

La avalancha libertaria que arrasó en las últimas elecciones también puso en jaque el aparato del Partido Justicialista, que en otros comicios resultó determinante para evitar una derrota electoral. “No tuvo la misma preponderancia”, admite un peronista de UP.

Cristina Kirchner se saluda con Máximo Kirchner en el acto del 25 de mayo Rodrigo Néspolo

En contraste, el kirchnerismo –aglutinado detrás de las figuras de Cristina y Máximo Kirchner– mira la provincia de Buenos Aires, su principal bastión electoral. Allí el problema es diferente: el “efecto arrastre” es funcional para mantener al gobernador, Axel Kicillof, y a los intendentes alineados con el partido . Con la BUP, los individualismos podrían ser un activo para preservar o ganar territorios, sin el andamiaje del PJ. En momentos de crisis como el que vive hoy el espacio, las alarmas se encienden.

No fue la única propuesta que generó un clivaje. Durante la votación en particular de la Ley Bases, en el capítulo del RIGI, Snopek se fue del recinto y evitó quedar desmarcado de su bloque. El régimen de incentivos para grandes inversiones dividió al kirchnerismo, principalmente a los referentes de las provincias del norte, que quedaron en una disyuntiva: rechazar de plano la propuesta como pedía la mayoría dentro de su partido, o apoyar un proyecto que redundaría en fondos frescos de la minería en un contexto de ajuste. El jujeño optó por la ausencia, mientras que seis de sus compañeros votaron a favor: tres catamarqueños y tres sanjuaninos.

El proyecto “parteaguas”

La discusión por la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos alejó a las facciones dentro de UP y sembró la semilla de la discordia. La base de datos que depende del Ministerio de Justicia extendió la utilización de las muestras de ADN para resolver otros delitos, además de aquellos de índole sexual.

“No había forma de justificar el rechazo” , se sinceró un diputado peronista que cuestionó el dogmatismo dentro del bloque. “No nos podemos seguir peleando con otros sectores, yo veo la política desde otro punto de vista”, sumó. Desde el ala kirchnerista retrucaron: “Algunos dirigentes puntuales tienen miedo de que los medios titulen que están a favor de los delincuentes”.

Germán Martínez Hernán Zenteno

En diputados, el proyecto obtuvo 146 votos a favor, 87 negativos y siete abstenciones. Todos los rechazos fueron de diputados de UP así como las prescindencias de Daniel Arroyo, Diego Giuliano, Ramiro Gutiérrez, Micaela Morán, Marcela Passo, Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, la mayoría ligados a Sergio Massa. Muchos coinciden en que el debate de esta propuesta –que todavía espera el aval del Senado– fue un “parteaguas” en el bloque.

Si bien la modificación original pretendía que el registro quedara bajo la órbita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la oposición dialoguista y el kirchnerismo acordaron frustrar sus pretensiones. Permanecerá bajo la tutela del ministro Mariano Cúneo Libarona.

La iniciativa de Bullrich sobre un “abordaje integral del crimen organizado”, por el que se busca subir las penas para todos los delitos cometidos por “bandas” de más de tres personas, también dividió a UP. En solitario, Snopek apoyó la iniciativa y desató el enojo de Martínez, oriundo del principal territorio a implementar la medida: Rosario. Sus coterráneos y compañeros de bloque, Roberto Mirabella y Diego Giuliano, se ausentaron de la votación.

A pesar de estas fugas circunstanciales, el poder de fuego del kirchnerismo sigue siendo alto tanto en Diputados como en el Senado. Retienen la primera minoría y, por ende, conservan la potestad de definir muchas de los proyectos que se someten a votación. “Lo importante es la demostración de fuerza”, repiten.