La dura respuesta de Maximiliano Guerra a Mario Secco: “Abra los ojos, porque nosotros ya estamos”

La polémica frase de Mario Secco, Intendente del municipio bonaerense de Ensenada, sigue generando ruido. Ayer, el político del Frente de Todos dijo: “En los 220 años que vive Ensenada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados compañeros para darles batalla en las elecciones”. Detrás suyo estaban el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, todos reunidos para el acto de relanzamiento de un plan de viviendas.

Las críticas a Secco no se hicieron esperar, ya que sus palabras fueron muy similares a las que pronunció en abril de 1982 el dictador Leopoldo Galtieri en a la Plaza de Mayo, cuando al comenzar la Guerra de Malvinas dijo frente a la multitud: “Que sepa el mundo que acá hay un pueblo con voluntad, el pueblo argentino. Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”, fueron las palabras del Presidente de facto, que dejaría su mandato apenas dos meses después, en junio de ese año.

Quien salió a cruzarlo en las últimas horas fue Maximiliano Guerra, ganador del Konex de platino en la categoría baile, que le contestó: “Al señor este que dijo ‘si quieren venir, que vengan’, como Galtieri alguna vez, abra los ojos, porque nosotros ya estamos”, expresó en diálogo con radio Mitre el bailarín, que este año se mostró junto a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en distintas manifestaciones contra las restricciones decretadas por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia de Covid-19.

Las críticas le llovieron al intendente de Ensenada, Mario Secco, después de usar una frase de Galtieri en un acto. Fuente: Archivo LN

Además, Guerra criticó la distribución que el Gobierno hizo de las vacunas y el escándalo del llamado vacunatorio VIP: “Tenemos una herencia lamentable, la situación más inmoral en la historia de la Argentina fue el robo de vacunas. Con eso están jugando al partidismo político y eso está muy mal porque se están olvidando de la gente”.

A fines del año pasado, Guerra se afilió al PRO, donde lidera la iniciativa ProSocial, aunque en su momento no quiso apurar una candidatura: “Mi lugar, por ahora, es donde estoy. Nunca me apuré. Siempre tuve el bichito de la política, una vocación política y social. En 2019, cuando se puso fea la cosa con las PASO, hablé con Mauricio y le dije que estaba, que tenía ganas, que sentía que era el momento después de 19 años de vivir en Europa. Mauricio me dijo de hablar con Patricia Bullrich. A ambos los conozco desde hace años”, contó el bailarín a LA NACION por entonces.

LA NACION