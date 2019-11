La dura respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de monseñor Héctor Aguer

El arzobispo de La Plata lo trató de "engendro" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2019 • 07:33

El conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, respondió hoy las críticas que le hizo el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, quien -sin nombrarlo- lo trató de "engendro" en una opinión publicada en el portal infocatólica.

"El showman con probables posibilidades políticas, que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines, y promueve entre ellos superficiales emparejamientos; que semejante engendro tenga buen «rating» mide hasta qué nivel hemos caído", apuntó Aguer en su columna "La naturalización de lo antinatural".

Héctor Aguer Fuente: Archivo

Horas más tarde Tinelli citó en Twitter una nota de LA NACION y comentó: "¿De los curas pedófilos no dijo nada? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacen recordar a la inquisición".

Aguer realizó además una crítica sobre los medios de comunicación, la ideología de género, la comunidad LGBT e incuso sobre la postura del presidente Mauricio Macri sobre la legalización del aborto.

" La propaganda gay es apabullante y va trastornando el cerebro de multitudes, de jóvenes especialmente.(...) La propaganda del partido o alianza oficial exhibía, subrayando el nombre de la agrupación, una franja con los colores del arcoíris", dijo.