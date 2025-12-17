La CGT marcha en protesta contra la reforma laboral junto con las CTA, los piqueteros, la izquierda y sectores del PJ

La CGT encabezará hoy la protesta contra la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei, con una convocatoria central en la Plaza de Mayo, desde las 15, que finalizará con discursos de los tres secretarios generales de la central obrera: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

La central obrera convocó a la protesta bajo la consigna “Marchamos contra la reforma laboral, en defensa del trabajo de las argentinas y los argentinos”. En el escenario, que estará instalado en Plaza de Mayo, se ubicarán, en principio, los tres secretarios generales y los integrantes del Consejo Directivo cegetista, entre los que están los extriunviros Héctor Daer y Carlos Acuña, y dirigentes como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), o José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros.

La CGT pondrá a prueba su poder de convocatoria bajo una nueva conducción, que lleva poco más de un mes en funciones y tendrá en esta marcha su debut al frente de una protesta. Sola (gremio del seguro), Jerónimo (sindicato del vidrio) y Argüello (camioneros) fueron elegidos al frente de la central obrera el 5 de noviembre. Argüello se mantiene como sobreviviente del triunvirato anterior, que integraba junto a Daer (sanidad) y Acuña (estaciones de servicio). Ingresó a la conducción en reemplazo de Pablo Moyano, que se alejó del triunvirato de mando en noviembre de 2024.

Argüello, Sola y Jerónimo, los nuevos jefes de la CGT Noelia Guevara - LA NACION

En los últimos días, la conducción de la CGT activó reuniones previas a la manifestación, como la que concretó con intendentes bonaerenses mayormente enrolados en La Cámpora, el martes. Estuvieron en la sede de la central, en la calle Azopardo, Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), José Luis Mancini (Suipacha), Waldemar Giordano (Colón), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Federico de Achával (Pilar) y una delegación de Lomas de Zamora, en representación del intendente Federico Otermín. Se garantizó, así, el apoyo desde los municipios alineados con Cristina Kirchner. También tendrá el de los jefes comunales encolumnados con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El lunes, la central obrera recibió a los diputados peronistas Guillermo Snopek, Nicolás Trotta, José Glinsky, Santiago Roberto, Pablo Todero, Cristian Andino, Jorge Chica y Raúl “Rulo” Hadad. Los legisladores de Unión por la Patria comprometieron su participación en la marcha.

La cúpula de la CGT, el martes, con intendentes del PJ alineados con Cristina Kirchner

La CGT sostiene que el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado representa “ajuste y precarización” para los trabajadores. Entre otros puntos, la iniciativa del Gobierno prevé una reducción del cálculo indemnizatorio; la creación de un Fondo de Asistencia Laboral; el pago de salarios en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas; la creación de un banco de horas para distribuir la jornada laboral; el fraccionamiento de las vacaciones; la ampliación de las actividades esenciales; la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos; la eliminación de la obligatoriedad para las empresas de ser agentes de retención de la cuota sindical; la eliminación de la cuota solidaria, y la creación de la figura del “repartidor independiente” para el trabajo de plataforma.

Además de la CGT, se sumarán a las protestas las dos vertientes de la CTA, lideradas por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy. Se concentrarán en Diagonal Norte y San Martín, con presencia de gremios como el Suteba (que conduce Roberto Baradel) y ATE (Rodolfo Aguiar), a las 13. La agrupación política Unidad Popular, liderada por el economista Claudio Lozano, se concentrará en la misma zona.

ATE es uno de los gremios que realizarán paros, además de participar de la marcha. También parará el gremio de aceiteros (Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón)

Los jefes cegetistas, con diputados peronistas, el lunes

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) participará con una columna propia que se reunirá a partir de las 12, en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Es un frente que lidera Alejandro Gramajo (Movimiento Evita) e integran movimientos sociales peronistas y de izquierda, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Reclaman un “Estatuto Laboral para la Economía Popular”.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid (gremio de dragado y balizamiento) tendrá una representación propia, con la que se sumará a la columna de la CGT. Los gremios del transporte se agruparán en la sede la Dirección Nacional de Vialidad, en Julio Argentino Roca 738, desde las 13.30.

Los gremios universitarios se movilizarán desde la esquina de Avenida Belgrano y Piedras. Allí, desde las 13.30, convocó la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun).

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APYT) se movilizará desde Carlos Pellegrini y Perón, a las 15. Irán a la Plaza de Mayo, con la previsión de ingresar por Diagonal Norte.

El Movimiento Derecho al Futuro, que lidera Kicillof, estará en la protesta

El Movimiento Derecho al Futuro, espacio político de Kicillof, se concentrará en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí, a las 14. Se movilizarán, además, numerosos intendentes del peronismo alineados con el mandatario provincial. En algunos casos, los jefes comunales llevarán columnas de sus municipios; en otros, utilizarán la estructura de los PJ de cada distrito.

La Cámpora, organización que lidera Máximo Kirchner, convocó directamente a la Plaza de Mayo, a las 15. Patria Grande, la agrupación política que tiene a Juan Grabois como principal referente, llamó a marchar desde la esquina de 9 de Julio y Avenida de Mayo, a partir de las 12.

El Frente de Izquierda (FIT) y los gremios del denominado “sindicalismo combativo” tendrán una columna propia en Carlos Pellegrini y Perón, desde las 15. Además de los partidos políticos que integran el FIT, se aglutinarán sindicatos como el Sutna (neumático), vertientes internas de gremios (como la Lista Multicolor del Suteba), y movimientos piqueteros como el Polo Obrero. Cuando finalice el acto de la CGT, estas agrupaciones de izquierda harán un acto propio en la Plaza de Mayo.