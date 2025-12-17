Diputados: con el apoyo de aliados, el oficialismo arrancó el debate del presupuesto 2026

Con el apoyo de los bloques aliados, el oficialismo arrancó este mediodía en la Cámara de Diputados el debate de la ley de presupuesto 2026, una de las prioridades del Gobierno en el debut de las sesiones extraordinarias. El oficialismo sufrió hasta último minuto para alcanzar el quorum gracias a los bloques aliados, la mayoría de los cuales responden a gobernadores dialoguistas que, al igual que el Gobierno, necesitan una rápida sanción de la ley.

En la sesión −que se extendería por al menos doce horas− se debatirán otros dos dictámenes también prioritarios para el Poder Ejecutivo. Uno de ellos es el que propone incentivar el uso de los dólares atesorados sin declarar −conocido como ley de “inocencia fiscal”− y el que castiga con penas de prisión a los funcionarios que aprueben y ejecuten presupuestos con déficit fiscal. Este último recibió duras críticas opositoras por inconstitucional.

Los referentes de la bancada libertaria en Diputados Manuel Cortina

Salvo el bloque de Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y la izquierda, las restantes bancadas dieron quorum. Más atención, sin embargo, deberá tener a la hora de la votación en particular de los 83 artículos que componen la iniciativa. Especialmente con los más polémicos. Entre ellos el artículo 75, que propone derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en los servicios de discapacidad, las cuales fueron suspendidas por el Gobierno pese a que fueron insistidas por ambas cámaras del Congreso.

El oficialismo, sin embargo, se muestra confiado. Descuenta que sumará el apoyo del flamante interbloque Fuerza del Cambio −que aglutina a Pro y de la UCR− y a los bloques provinciales a los que el Gobierno se encargó de endulzar con concesiones varias. Por caso, a última hora de ayer accedió a incluir en el texto la promesa de que le girará a la ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación pactados en la Corte Suprema. Empero, los tiempos y los montos quedarán supeditados a la decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Martín Menem saluda al diputado Sergio Palazzo, de Unión por la Patria Manuel Cortina

El proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026, más bajo que el valor actual. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero −una vez pagados los intereses de la deuda− del 0,2% del PBI.

Por esta y otras razones, el kirchnerismo, al igual que Provincias Unidas y la izquierda anticiparon que no acompañarán el proyecto del oficialismo. Aseveran que las proyecciones macroeconómicas previstas en la iniciativa no son sostenibles. Por esa razón, presentaron sendas propuestas alternativas; el kirchnerismo, por caso, no solo insistirá en la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica, sino también la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.

