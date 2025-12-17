Cristina Kirchner cuestionó los cambios en el esquema de bandas: “Los dólares no salen por las orejas”

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó este miércoles por la mañana los cambios en el dólar establecidos el lunes por el Banco Central, que desde 2026 ajustará el piso y el techo mensualmente según la inflación.

A través de un nuevo descargo en la red social X, la líder del Partido Justicialista apuntó contra el gobierno de Javier Milei por las promesas de campaña libertarias. “En 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos. En 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después)“, enumeró.

