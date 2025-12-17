Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Presupuesto: el Gobierno hace concesiones de último minuto a sus aliados para asegurarse un primer triunfo contundente
La necesidad tiene cara de hereje, dice el refrán. El debate del presupuesto 2026 será la demostración de la metamorfosis de un oficialismo que hacía del dogmatismo del veto su bandera y que ahora, forzado a exhibir gobernabilidad, aprendió a negociar. Las últimas concesiones a gobernadores amigos y bloques aliados dan cuenta de ello: el objetivo ya no es ganar por un voto. Es hacer ostentación de una victoria contundente que le asfalte el camino hacia la próxima meta, la reforma laboral.
Jefe del ente recaudador: las causas judiciales de Andrés Vázquez, el nuevo titular de ARCA
El recorrido por la función pública de Andrés Vázquez, desde hoy designado por el presidente Javier Milei como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estuvo atravesado por sumarios y causas judiciales.
Patricia Bullrich y Axel Kicillof se cruzaron por la reforma laboral: “¿Esa es la justicia social que defendés?"
Después de que el presidente Javier Milei firmara el proyecto de la reforma laboral y lo enviara al Senado para ser tratado, el gobernador Axel Kicillof le salió al cruce y la calificó como una “regresión muy fuerte”. Luego, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich le respondió al mandatario provincial por manifestarse en contra y lo chicaneó con el número de trabajadores informales que se registran en la provincia de Buenos Aires.
