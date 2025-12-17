Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

La necesidad tiene cara de hereje, dice el refrán. El debate del presupuesto 2026 será la demostración de la metamorfosis de un oficialismo que hacía del dogmatismo del veto su bandera y que ahora, forzado a exhibir gobernabilidad, aprendió a negociar. Las últimas concesiones a gobernadores amigos y bloques aliados dan cuenta de ello: el objetivo ya no es ganar por un voto. Es hacer ostentación de una victoria contundente que le asfalte el camino hacia la próxima meta, la reforma laboral.