La eliminación de las PASO se impone en las encuestas, pero no escapa a la grieta

En medio de las negociaciones del Gobierno para avanzar con la reforma electoral que impulsa en el Congreso, la opinión pública muestra un fuerte respaldo a la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), elemento central del proyecto. El oficialismo promueve su derogación bajo el argumento del ahorro en el gasto público, mientras en la Casa Rosada consideran que la medida allanaría el camino de Javier Milei hacia la reelección en 2027.

Encuestas recientes a las que tuvo acceso LA NACION revelan un apoyo marcado a la iniciativa. Los especialistas consultados señalaron tres motivos que explican los niveles de aprobación. Por un lado, el acuerdo con la reducción de los gastos del proceso electoral y el rechazo a votar en repetidas ocasiones durante un mismo año. Estas dos razones coinciden con los planteos que esgrime La Libertad Avanza (LLA).

Por otra parte, el debate que se generó en los últimos meses en torno al asunto –que dividió las aguas en la dirigencia entre el apoyo oficialista y el rechazo opositor– explica que quienes se alinean con el Gobierno se hayan aglutinado en el respaldo a la eliminación de las PASO, y ocurra lo contrario con la oposición.

La encuesta más reciente corresponde a Synopsis Consultores. La firma recolectó los datos entre el 7 y el 12 de julio y reveló que un 49,1% de los consultados está de acuerdo con que el año que viene no haya PASO, frente un 38,7% que se muestra en desacuerdo.

Lucas Romero, director de la consultora, indicó que “la variable que mejor explica la postura de la gente es el sesgo partidario”, algo que –agregó– ocurre en la gran mayoría de los temas. “La mirada más favorable a la suspensión de las PASO se posiciona dentro del oficialismo, que es el que la está impulsando. La mirada más negativa se concentra en el voto opositor, que es el peronismo. En el resto, se ven matices”, sostuvo, en diálogo con LA NACION.

El estudio muestra que el 82,5% de los votantes de LLA apoya la iniciativa. El 69,9% de los simpatizantes del peronismo está en desacuerdo.

Distintos sectores de la oposición rechazaron el proyecto. Entre ellos, todas las variantes del justicialismo, pero también la oposición dialoguista, como Pro y la Unión Cívica Radical (UCR). Entienden que las PASO constituyen una herramienta útil para dirimir sus internas y candidatos de cara a las elecciones de 2027.

En la misma línea, Mora Jozami, directora de la consultora Casa Tres, señaló que la eliminación de las PASO llega a un 70% de apoyo entre los votantes de Milei. Los datos de la encuesta, recolectados en los últimos días de junio, reflejan un 44% de acuerdo entre los consultados frente a un 39% en desacuerdo. A su vez, indicó que el respaldo crece entre los sectores más afines al Gobierno: varones (49%), los que viven en el interior (46%) y los que pertenecen al nivel socioeconómico más alto (62%).

El 44% de los consultados está de acuerdo con la eliminación de las PASO, según Casa Tres Casa Tres

También consideró que el respaldo podría atribuirse a “la moda de reducir el Estado”, es decir, al acuerdo para recortar presupuesto incluso en lo referido a los procesos electorales.

Cuando anunció el envío de la reforma electoral al Congreso, Milei argumentó: “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”. El mismo planteo utilizó el Gobierno el año pasado para suspender las PASO, medida que finalmente consiguió y que hoy se baraja como alternativa en caso de no reunir los votos necesarios para eliminarlas en forma definitiva.

Además, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo semanas atrás que la iniciativa que impulsa el oficialismo “no es para la política”. “Es para la gente. El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre 250 y 300 millones de dólares por una PASO; que la gente no tenga que ver en la televisión el espacio cedido para los partidos políticos”, enumeró en LN+.

En este sentido, Julio Burdman, director de Isasi/Burdman Consultores, interpretó que el apoyo a la eliminación de las PASO se explica porque “a la gente no le gusta ir a votar muchas veces por año”. Su informe de junio muestra un 65% de acuerdo contra un 25% en desacuerdo.

El 65% está de acuerdo con la eliminación de las PASO, según Isasi/Burdman Consultores Isasi/Burdman Consultores

En paralelo, reparó en que mediciones previas arrojaban un apoyo mayor a la medida. Es que –afirmó– la entrada del tema en la agenda y la politización del debate redujo, aunque en pocos puntos, el respaldo.

Federico Aurelio, presidente de la consultora Aresco, también abonó la explicación de que “la gente no tiene ganas de ir a votar tantas veces, teniendo en cuenta que no solo están las elecciones nacionales sino también las distritales”. Además, señaló que “no quieren que haya gastos en tantos procesos electorales”.

Su última medición al respecto data de marzo y muestra que el 49,8% de los consultados se mostró a favor de eliminar las PASO “porque son un gasto innecesario”. El 42,1% consideró que “son necesarias porque permiten una elección democrática del mejor candidato de cada espacio político”.

El 49,8% considera que hay que eliminar las PASO "porque son un gasto innecesario", según Aresco Aresco

Por último, una encuesta de Management & Fit realizada en mayo –posterior a la presentación del proyecto en el Congreso– muestra un 58,2% de acuerdo con la eliminación definitiva de las PASO y un 36,6% en desacuerdo.

El 58,2% respalda la eliminación definitiva de las PASO, según Management & Fit Management & Fit