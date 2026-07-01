Santilli habló sobre las elecciones y la oposición: “Milei les va a ganar otra vez”

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, consideró este miércoles que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es el “peor” mandatario de la historia de ese distrito, en un nuevo capítulo de la pulseada política que mantienen ambos distritos.

También se refirió a las elecciones presidenciales del año próximo y manifestó que el mandatario Javier Milei “va a volver a ganar” ante la oposición peronista.

En declaraciones a LN+, Santilli definió a Kicillof como “el peor ministro de Economía de Argentina”. “Nos dejó un desastre con YPF. Es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, el que menos recursos le dio a la provincia que gobierna”, añadió.

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, en LN+ Captura de video

Y puntualizó que el mandatario bonaerense pertenece al “grupo que llevó a la pobreza extrema en el país, 54% de pobres y 320% de indigentes”, en referencia a la gestión del kirchnerismo.

“Ya le ganó (Javier) Milei en el 2023, le ganamos en el ‘25 y les va a volver a ganar Milei”, dijo sobre las elecciones presidenciales del año próximo.

Para Santilli, Kicillof es “un gobernador que no puede garantizar la seguridad en su provincia; cuando baja el sol, la gente se tiene que guardar. La sociedad ya decidió en el ‘23 y en el ‘25, y va a volver a decidir”.

Reforma electoral

Consultado sobre la reforma electoral que negocia con los gobernadores y la posibilidad de que se instrumenten listas colectoras provinciales que puedan adherirse a la eventual candidatura a la reelección de Milei, el ministro planteó que la iniciativa que impulsa el oficialismo “no es para la política”.

“Lo están pensando al revés. Es para la gente. El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre 250 y 300 millones de dólares por una PASO; que la gente no tenga que ver en la televisión el espacio cedido para los partidos políticos”, enumeró.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el funcionario Eduardo Lule Menem JGM

Tras insistir en que se trata de “una reforma hacia la sociedad y no hacia los partidos”, Santilli aclaró que “después viene cómo competir y cómo integrarse, y ahí hay sugerencias, que plantea el bloque radical y otros”.

Abrazo con Adorni

Por otro lado, atribuyó el efusivo abrazo del martes último entre Milei y el exjefe de Gabinete Manuel Adorni al “saludo” del mandatario a un exfuncionario que “lo acompañó desde el origen”.

Y destacó que Adorni “trabajó, dio un paso al costado y se va a ir defender en la Justicia sin fueros ni privilegios”. “Eso no pasó en otros gobiernos”, acotó.

El efusivo abrazo entre Milei y Adorni

Además, remarcó que, tras la renuncia de Adorni al directorio de YPF, el exvocero “va a salir de todos los lugares de donde estuviera”.

“En YPF estaba a cero sueldo, porque estaba al frente de la acción de oro. En YPF, los jefes de Gabinete en ejercicio están por la aplicación de la acción de oro que le corresponde al Estado nacional”, matizó.

Gestión con los gobernadores

Trece gobernadores acompañaron el martes último a Santilli en su jura como jefe de Gabinete, en una señal de su buena relación con los mandatarios provinciales y la antesala de uno de los principales temas de agenda del oficialismo en el Congreso: conseguir adhesiones para aprobar la reforma electoral y, sobre todo, la eliminación de las PASO.

Los gobernadores que orbitan en torno a la Casa Rosada son más proclives a la suspensión de las PASO que a la eliminación, una inclinación que se tomó como un avance en el oficialismo.