La embajada de Rusia en la Argentina negó acusaciones de espionaje y alertó por el vínculo bilateral

La embajada de Rusia en la Argentina difundió este viernes un comunicado a través de su canal oficial de Telegram en el que negó las acusaciones de una campaña de espionaje para desacreditar al gobierno de Javier Milei. En el texto, sostuvo que las denuncias carecen de sustento y aseguró que se trata de una narrativa ya instalada en 2025 “sin hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”.

“Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025”, señaló la representación diplomática. Además, remarcó que ya se había pronunciado sobre el tema y que no tiene “nada que añadir” en la actualidad.

El comunicado de la embajada de Rusia en la Argentina tras las acusaciones de espionaje Captura de Pantalla

La referencia apunta a un episodio ocurrido a mediados del año pasado, cuando el ahora jefe de Gabinete Manuel Adorni informó que la SIDE había detectado a un grupo de ciudadanos rusos en el país que realizaban “tareas sospechosas” vinculadas a intereses geopolíticos de Moscú.

En ese entonces, la sede diplomática había desmintió la existencia de una red de espionaje, asegurado que las personas mencionadas no estaban registradas en su sección consular y enviado una nota formal a la Cancillería argentina para solicitar aclaraciones sobre su situación.

El presidente argentino Javier Milei LUIS ROBAYO - AFP

En su nuevo comunicado, la embajada advirtió por el impacto de este tipo de versiones en el vínculo entre ambos países. “Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, afirmó.

El pronunciamiento se conoce luego de que se difundieran reportes sobre una presunta operación de injerencia rusa en la política argentina. Tal y como publicó LA NACION, un grupo de espionaje identificado como “La Compañía” habría impulsado durante 2024 una campaña orientada a desacreditar a la administración Milei.

El presidente ruso Vladimir Putin GAVRIIL GRIGOROV - POOL

De acuerdo con esa investigación, basada en una filtración de documentos e informes de inteligencia rusos, las maniobras incluyeron la difusión de información verdadera y falsa, el fomento de divisiones internas dentro del oficialismo y el apoyo a sectores opositores. También se mencionaron encuestas, reuniones con actores políticos y sindicales, así como análisis sobre áreas estratégicas como la industria militar y los recursos energéticos. Asimismo, contemplaba iniciativas para influir en el escenario legislativo y en la política exterior argentina, en particular en temas vinculados a Ucrania.