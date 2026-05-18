“Grandes expectativas” por la visita de Putin a China a menos de una semana del viaje de Trump
El líder del Kremlin estará acompañado por una amplia comitiva de ministros y viceprimeros ministros del gobierno y directores de empresas
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MOSCÚ.– Rusia tiene grandes expectativas puestas en el viaje del presidente Vladimir Putin a China esta semana, y ambas partes aprovecharán la ocasión para desarrollar su “asociación privilegiada”, según informó el Kremlin el lunes.
Putin visitará China el martes y el miércoles, menos de una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajara al gigante asiático para mantener conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping.
“Tenemos grandes expectativas puestas en esta visita”, dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.
La denominada “asociación sin límites” entre China y Rusia, el mayor productor mundial de recursos naturales, se ha fortalecido desde que Occidente impuso sanciones para castigar a Rusia por la guerra en Ucrania.
“Nosotros y nuestros amigos chinos nos referimos a ella cómo una asociación especialmente privilegiada y estratégica“, dijo Peskov.
La delegación rusa estará integrada por viceprimeros ministros, ministros del gobierno y directores de empresas, añadió el vocero. Se le preguntó a Peskov si se debatirían los planes para el gasoducto propuesto Power of Siberia 2, que algún día podría suministrar 50.000 millones de metros cúbicos adicionales al año desde los yacimientos de gas del Ártico ruso a través de Mongolia hasta China.
“Naturalmente, se abordarán todas las cuestiones que figuran en la agenda económica de nuestras relaciones bilaterales", respondió.
La cooperación en energía
“La fuerza impulsora de la cooperación económica” entre Pekín y Moscú es “el sector energético”, destacó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, al anunciar que Putin y Xi discutirán “en detalle” el proyecto Power of Siberia 2, un gasoducto que deberá conectar los yacimientos de Siberia occidental con el norte de China.
Esta infraestructura se sumaría al Power of Siberia 1, operativo desde 2019 y capaz de transportar hasta 38 mil millones de metros cúbicos de gas.
Estas obras son un ejemplo del cambio de estrategia rusa y de las nuevas rutas orientales de exportación de energía, después de las sanciones europeas impuestas a Moscú tras su invasión de Ucrania en 2022.
Por otra parte, subrayó Ushakov, Rusia “sigue manteniendo su papel de proveedor confiable” de petróleo para China, incluso en medio de la tormenta que afecta a los mercados mundiales a partir del ataque israelí-estadounidense contra Irán y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.
“En el primer trimestre de este año, los suministros de petróleo a consumidores chinos aumentaron un 35 %, alcanzando los 31 millones de toneladas“, afirmó el representante del Kremlin.
El escenario internacional
Sin embargo, en la cumbre del miércoles no podrán ignorarse los actuales desafíos internacionales. Difícilmente Putin renuncie a hacer oír la postura rusa sobre las grandes crisis globales, buscando el respaldo chino.
“La estrecha relación ruso–china es particularmente relevante en la actual situación internacional y tiene un efecto estabilizador”, declaró Ushakov. “No somos amigos contra nadie, sino que trabajamos por la paz y la prosperidad universal”, agregó el funcionario.
Putin y Xi probablemente también discutirán el conflicto en Ucrania, respecto del cual Pekín siempre ha pedido negociaciones para alcanzar la paz, presentándose como neutral y evitando condenar abiertamente a Moscú.
Peskov subrayó que actualmente “el proceso de paz está en pausa”, aunque Rusia espera que Estados Unidos “continúe sus esfuerzos de mediación”, interrumpidos debido a la participación de Washington en el conflicto en Medio Oriente.
Agencias ANSA, Reuters y Xinhua
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