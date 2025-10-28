La encuestadora que más se acercó al resultado nacional: pronosticó que LLA ganaba y sacaba más de 40% de los votos

Las elecciones del domingo dejaron un contundente triunfo para La Libertad Avanza, que obtuvo el 40,66% de los votos a nivel nacional. Diez días antes de los comicios, la consultora CB, dirigida por Cristian Buttié, había publicado una encuesta que fue la que más se acercó al resultado: preveía un triunfo del partido de Javier Milei, con una cosecha de 40,8%.

Esa encuesta fue publicada el 16 de octubre. El trabajo de campo, según informó, se hizo a nivel nacional entre el 11 y 15 de este mes. La consultora informó que, según sus datos, La Libertad Avanza mostraba un apoyo del 40,8%, frente a un 35,4% de Fuerza Patria más los peronismos provinciales.

El pronóstico de CB consultora, diez días antes de las elecciones

“Milei recorriendo el país estaba levantando las listas libertarias”, argumentó Buttié a LA NACION y agregó que el temor a repetir la experiencia kirchnerista también jugó un rol central.

Su consultora también estimó con bastante precisión la proyección de fuerzas alternativas como Provincias Unidas, la alianza de seis gobernadores, y el Frente de Izquierda-Unidad. En su última encuesta pública, el sello federal se ubicaba tercero en todo el país con el 7,1% de los votos, mientras que el FIT quedaba relegado al cuarto puesto con un respaldo del 4,4%. En las urnas, el escrutinio provisorio dejó una cosecha del 6,95% y 3,9%, respectivamente.

“Al nacionalizarse las elecciones, se plebiscitó ‘Milei sí’ o ‘Milei no’. La elección es como el boxeo: al ring solo suben dos”, dijo Buttié a LA NACION en relación a los resultados del domingo.

Buttié también relevó, antes de las elecciones, una recuperación del partido de Milei en la provincia de Buenos Aires tras la contundente derrota en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, en los que cayó ante Fuerza Patria por una diferencia de más de 13 puntos. En una entrevista con elObservador 107.9, el jueves pasado, había deslizado la posibilidad de que, ante un aumento de la participación electoral, La Libertad Avanza pudiera revertir el resultado e imponerse en el tradicional bastión del PJ.

En las elecciones del 7 de septiembre, solo el 61% de los bonaerenses concurrió a la votación. Este domingo, la participación fue mayor: trepó al 68,19% según datos oficiales, una cifra cercana a aquella que había proyectado el consultor en la entrevista radial (69%). Ese crecimiento -ratificó Buttié a LA NACION- terminó beneficiando a los libertarios, dado que estuvo motivado por una reacción a una posible resurrección del PJ.

“Con los casi 14 puntos de diferencia [de la elección provincial], muchos fueron a votar no por un enamoramiento con Milei, sino por el miedo al regreso del kirchnerismo”, explicó. Subrayó, en este sentido, el rol que jugaron los municipios del norte bonaerense, donde la participación rondó el 70%, por encima del promedio provincial.

No es la única manera en que el desdoblamiento de los comicios en la provincia favoreció al Presidente. Según reconstruyó Buttié, el énfasis que pusieron los intendentes en la elección de septiembre no se repitió en esta contienda.

El consultor también destaca la influencia de la ausencia del voto extranjero, que, en septiembre, se inclinó en alrededor de un 75% por Fuerza Patria. Conforme establece el Código Nacional Electoral, los extranjeros residentes solo están habilitados a sufragar en elecciones locales.