El Frente de Izquierda obtuvo cerca de 4 puntos a nivel nacional y pierde una banca en el Congreso

Con casi 4% de los votos a nivel nacional, el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) obtuvo tres de las cuatro bancas que ponía en juego en la Cámara de Diputados, donde, desde diciembre, contará con cuatro escaños, en vez de cinco.

El frente, que aspiraba convertirse en la tercera fuerza a nivel nacional, quedó en la cuarta posición, con casi 850 mil votos en todo el país, detrás de Provincias Unidas, el partido que agrupa a los gobernadores.

El FIT-U obtuvo dos de los tres diputados en la Provincia de Buenos Aires. Allí, con poco más del 5% de los votos, sí consiguió ubicarse en una lejana tercera posición, detrás del bloque altamente polarizado que compusieron Fuerza Patria, en segundo lugar, con el 40,9%, y La Libertad Avanza, dio un batacazo bonaerense y se colocó en primer lugar con más del 41,45%.

Así, por la Izquierda, desde la Provincia de Buenos Aires irán al Congreso el excandidato a presidente por el Frente, Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS) y Romina Del Plá, del Partido Obrero (PO).

El otro escaño es producto de la performance electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde también ocupó el tercer lugar, con más de 149 mil votos, que representaron el 9,11%. Desde allí, volverá al Congreso la excandidata a presidenta del frente, Myriam Bregman, de las filas del PTS.

“Fue una enorme campaña. Siempre decimos que son a pulmón, pero esta vez fue más a pulmón que nunca, porque jugaron todos los grandes aparatos y en nuestra campaña no hubo apoyo de ningún Estado nacional, provincial, municipal, ni aviones narco, ni ningún emprendimiento de estos turbios”, dijo Bregman, luego de que se conocieran los resultados, desde el búnker del Frente, en un restaurant vasco de la avenida Belgrano.

El frente quedará conformado con Bregman, Del Caño, Del Plá y Néstor Pitrola, que desde diciembre reemplazará a Christian Castillo -con mandato hasta 2027- en razón del sistema de rotación de bancas que ensaya el frente para que las distintas fuerzas que lo componen tengan representación en el Congreso.

Así, las elecciones legislativas redundaron en un retroceso para el FIT-U en la Cámara baja. No pudo retener la banca que obtuvo en Jujuy Alejandro Vilca, del PTS, en la histórica elección de medio término que el frente hizo en 2021. En la provincia cosechó casi el 10% de los sufragios, que no alcanzó para poder conseguir una de las tres bancas que se ponían en juego en el distrito.

En el espacio no había grandes expectativas de poder conservar esa banca, pero sí de duplicar la representación en la Capital Federal para compensar, algo que finalmente no ocurrió.

“Las tres bancas del Frente de Izquierda son una línea de resistencia frente a una elección marcada por el triunfo del chantaje de Trump y el imperialismo norteamericano”, dijo Del Plá, desde el bunker. “Los votos de La Libertad Avanza fueron apalancados por un rescate bajo la amenaza de una devaluación de la moneda y el caos económico que será un golpe todavía más brutal contra los intereses populares”, agregó.

Sesión en Diputados del 4 de junio de 2024 Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

El frente apuntó a capturar parte del descontento con el Gobierno a través del peronismo y convertirse en tercera fuerza a nivel nacional, algo que consiguió solo en algunos distritos.

Estructuró parte de la campaña en la invariable oposición que ejercieron sus cinco diputados en el Congreso -quienes no apoyaron ninguna de las iniciativas del Gobierno- y a lo hecho también en la “calle”, donde participó de casi todas las protestas contra el Gobierno desde el inicio de mandato de Javier Milei.

Las tres bancas, interpretó Del Plá desde el bunker, “son un reconocimiento a nuestro rol en las luchas populares, acompañando a los jubilados, a los trabajadores del Garrahan, a las universidades públicas, a los colectivos de discapacidad y a todos los sectores que se movilizaron por sus reclamos”.