La reacción de la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, frente al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, registrada en imágenes que se viralizaron, tiene su raíz en una entrevista que el funcionario porteño le dio a LN+ en agosto.

“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, fueron las palabras de la política en respuesta a los dichos de Miguel cuando este aseguró que era “funcional al kirchnerismo” por criticar el vallado y las medidas de seguridad alrededor de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a fines del mes pasado.

La entrevista de Felipe Miguel con LN+ que enfureció a Patricia Bullrich

El sábado 27 de agosto, antes del atentado a la vicepresidenta, se originó una batalla campal entre la policía porteña y los manifestantes que la apoyaban y acampaban en las cercanías de su domicilio en Juncal y Uruguay, en el marco de la causa de Vialidad. El hecho se registró luego de que los efectivos colocaran vallados para alejar a los militantes del lugar. Tras ello, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta desistió de esa medida de seguridad.

“Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podes entregar ese orden”, había dicho Bullrich en declaraciones a diferentes medios.

Fue entonces que Felipe de Miguel, en una entrevista con LN+, contestó: “Estoy muy sorprendido con las declaraciones que son claramente funcionales al kirchnerismo. La verdad es que me generan mucha desilusión”. A él se sumaron, con ese mismo tono, otros funcionarios de Juntos por el Cambio.

“La Argentina necesita frente a todos estos embates la unidad de la oposición. Estas declaraciones tienen un interés personal. Son cuestiones cortoplacistas. Prioriza intereses personales por encima de los intereses de la República. La policía ha actuado con mucha firmeza”, había dicho Miguel

