Patricia Bullrich explicó por qué increpó a Felipe Miguel y redobló la apuesta: “¡Que se la banque!”

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, explicó este martes por qué increpó al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y redobló la apuesta: “¡Que se la banque!”. Fue después de que se viralizara el video en el que le dijo al funcionario de Horacio Rodríguez Larreta: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”.

Consultada en Radio Mitre sobre las circunstancias en las que ocurrió el episodio, Bullrich contó: “Fue una expresión argentina, pero sobre todo de una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y vino el otro día y me abrazó por atrás como si nada hubiera dicho. Y yo creo que si hay algo con lo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía”.

Tras ello, agregó con relación a sus dichos: “Le dije, conmigo no te metas, porque soy quizás la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo, que no es el caso del que estamos hablando. Entonces, no se puede tener doble discurso e ir por la tele insultando a una persona diciendo que es funcional al kirchnerismo, que es un insulto políticamente fuerte, y después venir tranquilo y sonriente y decirme ‘¿cómo estás?’. Conmigo no se jode”.

De esta forma, Bullrich consideró que la afirmación de Miguel trascendió el terreno de la opinión y fue una “sentencia”, la cual negó rotundamente. “Yo no soy funcional al kirchnerismo y eso lo sabe toda la Argentina”, insistió y agregó: “Y así como no banco esa hipocresía de ninguna manera en la política argentina, tampoco banco la hipocresía de saludar al presidente [de Brasil] Lula [da Silva] cuando se pone una gorra que dice CFK 2023. Yo digo, póngase una gorra que diga Patricia Bullrich 2023 y yo lo saludo. Ahora, ¿usted convierte una política de Estado en una política partidista y quiere que yo lo salude? Yo no soy hipócrita, voy con la verdad”.

