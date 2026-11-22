El martes, Sergio Massa motorizó una foto que exhibió a su Frente Renovador junto con sectores de La Cámpora, grupos de intendentes y representantes del denominado peronismo federal, y en la que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sus aliados, fueron los grandes ausentes. El movimiento massista en medio de la interna peronista no modifica los planes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sello de Kicillof. Así lo aseguran en sus filas, en las que, sin embargo, ya se hace notar la preocupación por el avance del gobierno nacional para quitar las elecciones PASO del calendario electoral 2027, una decisión que dificultaría la definición de candidaturas en la tensa interna justicialista.

En un acto en San Fernando por el Día de la Militancia Peronista, Massa reunió el martes a dirigentes del cristinismo como Teresa García, Mayra Mendoza, Mariano Recalde o Facundo Tignanelli; integrantes de la “Liga de Intendentes”, entre los que se contaban Federico Otermín, Gastón Granados, Mariel Fernández y Federico Achával; exponentes del peronismo federal, como Juan Manuel Olmos o Miguel Pichetto; precandidatos presidenciales del peronismo, como Sergio Uñac, y dirigentes sindicales, entre los que se vio a los jefes de la CGT Jorge Sola y Cristian Jerónimo.

La ausencia del kicillofismo en el acto massista fue un dato saliente. Fuentes cercanas al gobernador sostuvieron que no fueron invitados. No obstante, el agrupamiento justicialista alrededor de la convocatoria de Massa no motivará cambios en la estrategia de Kicillof en busca de ser candidato a presidente, aseguran en el Movimiento Derecho al Futuro.

Massa, en el centro de la imagen durante al acto del martes, en San Fernando Camila Godoy

“Está perfecto que cada sector del peronismo acumule de la manera que quiera. No hay ningún cambio, nosotros tenemos una estrategia”, afirma un portavoz del Movimiento Derecho al Futuro. La calma de la fuente se altera solo con las modificaciones que impulsa el gobierno nacional y que impedirían una definición de candidaturas del peronismo en las PASO. “El único cambio sería si bajaran las PASO. Habrá que discutir con los otros sectores del peronismo [con qué método designar un candidato a presidente]”, advierte.

En el kicillofismo, la inquietud por las PASO supera a la generada por la foto impulsada por Massa. “Creo que hay que activar un plan de emergencia. Si el 26 [cuando se prevé que el Senado vote la eliminación de las primarias obligatorias] se confirma la suspensión de las PASO, y en Diputados es un trámite, tenés que decidir si vas a construir unidad o una posición autónoma. San Fernando demostró que muchos hicieron una fiesta de cumpleaños y no te invitaron. Hay que entender que hay que hacer política y hablar con todo el mundo”, sostiene un hombre que milita por la candidatura de Kicillof en el conurbano bonaerense.

En el círculo más cercano al gobernador, el mismo que lo acompaña desde sus tiempos de profesor universitario y sus comienzos en los gobiernos de Cristina Kirchner, mantienen un recorrido con pies de plomo que buscan no alterar y se extiende a algunos aliados. “Para nosotros, este año es de construcción de una propuesta que encabeza Axel. Hay otros compañeros que no se sienten referenciados con la propuesta de Axel y hay que construir, inteligentemente, una discusión dentro del peronismo para saldar esas diferencias y matices”, dice un socio del kicillofismo en los movimientos sociales. El gobernador se encamina a cerrar un acuerdo con Juan Grabois, quien compitió contra Massa en las PASO del peronismo en 2023.

Kicillof, desafiado en el interior del peronismo Nicolás Suárez - EFE

“No hubo ninguna repercusión [del acto de Massa]. Lo que nos dijeron fue seguir trabajando como hasta ahora y no confrontar. Fue un acto y nada más, muchos dirigentes y nada de militantes”, subraya una fuente del MDF.

Massa no habló en el acto de San Fernando, pero, el jueves publicó en su cuenta de la red social X un fragmento significativo del discurso del intendente local, Juan Andreotti, integrante del Frente Renovador. “Todos aquellos que tengan sana ambición de representar el conjunto, de ser tal o cual cosa, está muy bien. Pero si esa sana ambición está por encima del conjunto, nos habrá ganado la idea del ‘Sálvese quien pueda’. Para construir comunidad, necesitamos acuerdos, y para ser mayoría, necesitamos ceder. Ojalá que tengamos la sabiduría para poder lograrlos”, es la frase con la que cierra ese discurso.