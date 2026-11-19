En espejo con la reactivación del tratamiento de la reforma electoral de Javier Milei en el Congreso, La Libertad Avanza (LLA) retomó en los últimos días la presión sobre el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, para que suspenda las PASO con la mira en las elecciones 2027.

Pese al reclamo del partido de Milei, la gestión porteña asegura que, por ahora, no evalúa avanzar en esa dirección. El motivo que alegan cerca de Jorge Macri es que el oficialismo no cuenta con los apoyos necesarios para sancionar la iniciativa en la Legislatura. Para aprobar una reforma electoral se requiere una mayoría especial de 40 votos, por lo que Pro y LLA deberían lograr el aval de otros bloques. Por ahora, el peronismo, el radicalismo y el sector de Horacio Rodríguez Larreta se oponen a quitar las primarias en la ciudad.

En los últimos meses, el jefe de gobierno se había pronunciado en contra de modificar las reglas para los próximos comicios. Pero Pro decidió días atrás apoyar la suspensión de las primarias a nivel nacional, lo que abre una incógnita en el distrito porteño, bastión del partido, y suma un foco de tensión con LLA, posible aliado electoral en 2027.

Fue la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, quien presionó directamente a Jorge Macri. El martes, jornada en que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta comenzó el debate de la reforma política, planteó que las primarias son una “interna millonaria entre partidos políticos que pagan todos los porteños”, y enseguida llamó a aprobar el proyecto presentado por LLA para suspender las PASO en la ciudad de Buenos Aires.

La libertaria Pilar Ramírez presiona a Jorge Macri para eliminar las PASO en la Ciudad X - Pilar Ramírez

En concreto, Ramírez presentó en abril pasado un proyecto para eliminar las PASO, en sintonía con el gobierno de Milei. Además, según pudo saber LA NACION, LLA presentó en las últimas horas un nuevo proyecto, esta vez de suspensión, con fundamento en los costos y el “desgaste de tener que ir a votar un domingo más”.

Esta discusión suma un frente más de conflicto entre Pro y LLA en la Ciudad. Mientras las cúpulas de ambos partidos negocian un acuerdo electoral para 2027, los libertarios siguen cuestionando la gestión porteña y acusan a Jorge Macri de “apropiarse” de sus proyectos: “La Libertad Avanza ya tiene segunda marca en la Ciudad y se llama Pro”, escribieron esta semana.

Tras el dictamen obtenido el miércoles en el Senado de la Nación, Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el distrito, insistió con la demanda de suspender las PASO: “La Ciudad tiene que avanzar al mismo ritmo [que Nación]. La plata de los porteños no puede financiar encuestas políticas. Ya presentamos el proyecto, vamos por la aprobación”.

La libertaria Pilar Ramírez presiona a Jorge Macri para eliminar las PASO en la Ciudad X - Pilar Ramírez

Ante la consulta de LA NACION, en Uspallata, sede del gobierno porteño, dijeron que “no está en análisis ese tema por ahora”, y advirtieron que hoy su prioridad en la Legislatura es la aprobación del Presupuesto 2027.

El argumento de la gestión de Jorge Macri para no avanzar con la suspensión de las primarias es de orden pragmático: “Es muy difícil que estén los votos suficientes. No alcanza con el Pro y LLA”.

Por tratarse de una norma electoral, la suspensión de las PASO necesitaría 40 votos afirmativos, es decir, dos tercios del total de la Legislatura. Pro cuenta con 12 bancas y LLA, con 14. Juntos suman 26, por lo que les faltarían otros 14 para llegar a ese número.

Pero de los 60 legisladores, 20 son del peronismo. Con un eventual rechazo de este bloque, la iniciativa quedaría prácticamente al borde del fracaso.

Karina Milei y Jorge Macri durante una recorrida por las obras para la visita del Papa Prensa GCBA

Claudia Neira, titular del bloque del Partido Justicialista (Fuerza por Buenos Aires), dijo a LA NACION que “no está en estudio del bloque ese tema”. La legisladora está alineada con Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación y pieza clave del justicialismo porteño. Hoy no hay una postura definida en la Ciudad, pero a nivel nacional el peronismo se expresa a favor de las PASO, especialmente el sector de Olmos (nucleado en el “peronismo federal”).

Asimismo, en la Capital, el PJ baraja la posibilidad de confluir en un frente opositor a Jorge Macri con espacios como la Unión Cívica Radical (UCR) y el campamento de Horacio Rodríguez Larreta. Así lo reveló Olmos semanas atrás en una entrevista con Urgente24: mencionó al exjefe de gobierno, al diputado radical Martín Lousteau y a sectores independientes. Las primarias se convertirían en una herramienta valiosa ante una coalición de esta diversidad.

Desde el larretismo, Emmanuel Ferrario, jefe de la bancada Confianza y Desarrollo, dijo a LA NACION que “Puede haber muchas cosas para mejorar del sistema, pero creemos que no es serio que se vuelva habitual cambiar las reglas electorales frente a cada elección”.

Los excandidatos a jefe de gobierno porteño Leandro Santoro y Martín Lousteau y el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta Redacción LA NACION

En este mismo sentido se manifestó Larreta esta mañana en Radio La Red, pero limitó su postura al ámbito nacional, dado que en la Ciudad no se está tratando el asunto.

En la UCR también se expresan a favor de las PASO y se imaginan compitiendo en una primaria de “centro-progresista” en 2027.

Mientras, Amanda Martín, del bloque Frente de Izquierda de los Trabajadores / Partido Obrero, garantizó el rechazo de la bancada a la suspensión de las primarias: “No se puede cambiar las reglas electorales cada año, según conveniencia de Macri o de Milei, que a nivel nacional está intentando lo mismo”.

Los vaivenes de Pro y las PASO

En un giro repentino, Pro definió el martes que acompañará la reforma electoral del gobierno Milei en el Congreso como gesto de apoyo a LLA, en medio de las negociaciones por un acuerdo electoral.

La cúpula partidaria tomó esta decisión en una reunión de la que participó Jorge Macri. Cristian Ritondo, jefe de los diputados de Pro, hombre de la mesa chica del alcalde y participante del encuentro del martes, dijo en una entrevista con el diario Clarín que los mandatarios provinciales, entre ellos el jefe de gobierno, plantearon en la reunión “que si ellos pudieran no harían PASO en sus propias provincias por el gasto que les ocasiona”.

Fulvio Pompeo, Jorge Macri, Christopher Landau, Cristian Ritondo y Gabriel Sánchez Zinny durante un viaje a Washington GCBA

No obstante, Pro ha utilizado en numerosas oportunidades las primarias para dirimir sus candidaturas. En la Ciudad, Larreta compitió contra Gabriela Michetti en 2015; en 2023, Jorge Macri se enfrentó a Lousteau. A nivel nacional también hizo uso de las PASO: en 2015, Mauricio Macri disputó la postulación presidencial con Ernesto Sanz (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica); en 2023, fue el turno de Larreta contra Patricia Bullrich.

En 2025, ante las elecciones legislativas, la Ciudad suspendió las PASO a raíz de una iniciativa presentada por Jorge Macri. LLA, el PJ y la UCR apoyaron el proyecto.

Pero este año, el jefe de gobierno planteó que prefiere no discutir las reformas electorales “para la elección que viene [2027] porque todo eso después parece muy teñido de lo que le conviene a tal o a cual. Sería bueno discutirlas para la que sigue [2031]”, sostuvo en octubre pasado en alusión al proyecto de Milei.