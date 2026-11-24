La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó para este martes por la tarde una reunión extraordinaria a raíz de la controversia que generó el homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho, previsto para el 10 de diciembre, según confirmaron a LA NACION fuentes de la institución educativa.

El encuentro reunirá a las autoridades de la facultad, con sede en el barrio porteño de Constitución, y fue convocado ante el malestar que generó la actividad dentro de la casa de estudios. “Fue algo excepcional, no estaba programado”, indicaron desde la UBA a este medio.

La reunión se realizará vía Zoom y participarán la decana de la facultad, Ana Arias, una de las impulsoras del homenaje, y los 16 consejeros directivos que representan a profesores, estudiantes y graduados.

El anuncio del reconocimiento a Santucho no solo generó una repercusión a nivel nacional, sino a nivel interno de Ciencias Sociales. Además, la administración de Javier Milei, a través de su secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había hecho un pedido formal para suspender la actividad al solicitarle al rector de esa universidad, Ricardo Gelpi, “evitar que se realice este repudiable homenaje” al líder guerrillero, y le exigió “se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”.

El homenaje es impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, que el sociólogo y docente Pablo Bonavena tiene a su cargo en esa sede académica.

Ana Arias, decana de Sociales de la UBA

Si bien el rectorado de la UBA dijo que no iba a impedir la realización de la actividad, que incluye la inauguración de una escultura en homenaje al jefe guerrillero, abatido por fuerzas de seguridad en 1976, y palabras a cargo de su hijo Mario Santucho, la expectativa de que se cancele definitivamente es alta.

El consejo directivo actual había destacado en la resolución que avaló el homenaje “el recorrido de Mario Roberto Santucho como actor político del país y de la región latinoamericana”.

Homenaje a Mario Santucho

Omitió mencionar la participación del jefe del PRT-ERP en la planificación y ejecución de distintos atentados y actos guerrilleros durante la cruenta década del 70, como el secuestro y asesinato del empresario de Fiat, Oberdán Sallustro (marzo de 1972); el violento asalto al Comando de Sanidad del Ejército (septiembre de 1973); el ataque a la guarnición militar de Azul (enero de 1974) y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo (diciembre de 1975), además de despliegue de la Compañía de Monte Ramón Jiménez, que intentó promover un foco guerrillero rural en la provincia de Tucumán en 1974 y 1975, durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, continuado luego de la muerte del líder por María Estela Martínez de Perón.

El homenaje a Santucho generó incomodidad en la conducción de la universidad pública. Altas fuentes del rectorado de la UBA, que encabezan Gelpi y su vicerrector Emiliano Yacobitti, dijeron que en principio respetarían la “libertad de cátedra” y no pondrían trabas a la realización del homenaje. Pero horas después, la posición cambió y desde la conducción de la UBA explicaron que analizaban tomar “algún tipo de medida” adicional de oposición al evento, en forma de comunicado o alguna acción concreta.

Y es que la UBA, si bien pretende respetar la libertad de cátedra y “dar todos los debates de todas las líneas de pensamiento”, un homenaje o una reivindicación sobrepasa ese límite.

Santucho fue uno de los principales líderes de la izquierda revolucionaria en las décadas de 1960 y 1970 en la Argentina. Nació en Santiago del Estero en 1936 y estudió ciencias económicas en la Universidad Nacional de Tucumán, donde comenzó su militancia política.

Fundó y fue el máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el ERP, organización guerrillera que buscaba la toma del poder mediante la lucha armada, inspirada en la experiencia cubana.