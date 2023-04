La fallida “obra del siglo”: El kirchnerismo denunció al gobernador de Mendoza por “malversación de fondos”

escuchar

MENDOZA.- La novela por la fallida “obra del siglo”, la megapresa hidroeléctrica Portezuelo del Viento proyectada en el sur provincial, que quedó en stand by tras el laudo presidencial de Alberto Fernández, no tiene fin. Ahora, se abrió un capítulo en la Justicia federal: el kirchnerismo denunció al gobernador radical Rodolfo Suárez por “malversación de fondos” e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en medio de las investigaciones del Ministerio de Economía de la Nación por especulación financiera y corrida cambiaria.

Es que el Gobierno de Mendoza no deja de recibir periódicamente los recursos para esa obra, que suman un total de 1.023 millones de dólares, por un histórico acuerdo tras los perjuicios de la promoción industrial, los cuales deben ser usados exclusivamente para infraestructura hídrica. La iniciativa quedó frenada a fines de 2022 por el mandatario nacional a la espera de la realización de nuevos estudios de impacto ambiental, algo que reclama La Pampa y que Mendoza rechaza, asegurando que ya se hicieron.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el Ejecutivo mendocino destinó 2% de esos fondos (20 millones de dólares) para inversión en un banco de Nueva York, según reconoció el ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, tras la denuncia presentada por la diputada nacional camporista Marisa Uceda, quien ya había accionado contra Suárez por “sedición” al no acatar el feriado por el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner en septiembre del año pasado.

De esta manera, la legisladora puso sobre la mesa un hecho que no era de conocimiento público y lo vinculó con el envío de plata a agentes de bolsa en medio de la corrida del dólar paralelo de los últimos días. “En mi carácter de Diputada Nacional por la Provincia de Mendoza he decidido denunciar al Gobernador Rodolfo Suárez y a los funcionarios correspondientes por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos”, alertó la legisladora y expuso: “A través de una denuncia anónima, he tomado conocimiento de desvíos de dinero correspondientes a los fondos destinados a Portezuelo del Viento y/u otras obras de aprovechamiento hídrico”.

Luego, Uceda continuó: “En esta se apunta al presidente de EMESA (Empresa Mendocina de Energía) como supuesto responsable de autorizar transferencias millonarias en dólares a 3 agentes de bolsa desde la cuenta del Fideicomiso para la Ejecución de la Obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento”.

En este punto, la diputada nacional asegura que dos de esos agentes de bolsa, identificados como Max Capital, TPCG Valores y PP Inversionales, “son parte de los denunciados por el ministro Massa como responsables de la corrida cambiaria que hemos presenciado los últimos días en nuestro país”. Días atrás, Max Capital se disculpó públicamente con Massa por la difusión entre su cartera de clientes de rumores de devaluación, atribuyendo esa acción al “error de un empleado” . En tanto, el fondo TPCG Valores fue uno de los allanados por la Unidad de Información Financiera (UIF) en medio de la tensión cambiaria.

Por eso, Uceda recordó los alcances del acuerdo para esa megaobra e hizo un llamado al Ejecutivo provincial, a la espera del avance de la Justicia. “El contrato firmado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de Mendoza estableció que el destino de los fondos es exclusivo para Portezuelo en sí mismo u otra obra hídrica y no para un destino diferente al que se ha establecido”, apuntó Uceda, y remató: “Es fundamental conocer qué está pasando con los fondos de Portezuelo del Viento que están contenidos en dicho fideicomiso y cuál es el destino que han tenido las transferencias, sobre todo si se destinan a la especulación financiera”.

Frente a este complejo escenario, el ministro de Hacienda mendocino, recogió el guante y ensayó una explicación, reconociendo el destino que se le dio a parte de los fondos recibidos desde Nación. “Hace más de un año hicimos una licitación donde la Provincia seleccionó a agentes con los cuales se hacen estas operaciones. No son transferencias a terceros sino un acto de administración de activos, nunca dejan de ser fondos de la Provincia. El 98% de los fondos siguen en el Banco Nación”, indicó Fayad, en declaraciones a Canal 9 Televida, y aclaró que son “operaciones muy pequeñas y sin riesgo” que “no llegan al 2% del total de los fondos. Son 20 millones de dólares”, aunque reconoció que no se informó de la operación a la ciudadanía.

La Provincia cuyana ya recibió más de la mitad de los fondos: se trata de más de 600 millones de dólares, y se espera ahora un nuevo desembolso de más de 110 millones de dólares, de acuerdo al cronograma de pago establecido en el convenio, por un total de 1.023 millones de dólares.

Cronograma de desembolsos de fondos que estableció Nación con Mendoza. La obra quedó frenada y el dinero solo debe usarse para infraestructura hídrica.

Quien también salió a defender el accionar del Ejecutivo mendocino es el diputado nacional Lisandro Nieri, ex ministro de Gobierno y de Hacienda de la provincia. “Todo dólar que los mendocinos hemos cobrado para hacer la obra Portezuelo se encuentra depositado en cuentas bancarias a nombre de la Provincia”, le contestó Nieri a Uceda. “Por si no lo sabe, la obligación (no la opción) de los funcionarios es proteger y preservar los fondos públicos de inseguridad jurídica y de la inflación, ambos generados por el gobierno que usted defiende”, señalo el legislador, quien buscó aclarar la movida de fondos. “Ya en el plano técnico, es importante aclarar que lo que la Provincia está haciendo es un acto de administración de activos (preservación del valor) y no de disposición (inversión o gasto)”, concluyó.

En tanto, fuentes del Gobierno y de la oposición consultadas por LA NACIÓN se mostraron en alerta por la información que salió a la luz. “Es grave la denuncia, y hay gran preocupación del Gobierno, que encima admitió todo. Básicamente, se llevaron dólares y el convenio prohíbe moverlos. Los dieron a fondos de inversión y no dicen para qué, cuando además está prohibido por ley provincial. La autorización puede existir cuando la obra se esté ejecutando. Están comprometidos, ya que encima aparecen fondos de inversión relacionados con la corrida cambiaria”, señaló un importante dirigente político de la tierra cuyana.

