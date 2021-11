La familia de Roberto Sabo pidió un rápido accionar de la Justicia: “No hay muchas vueltas que darle”

Los familiares de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía, reiteraron este sábado su reclamo de mayor seguridad y exigieron un rápido accionar del Poder Judicial en la investigación y en el juzgamiento de los acusados por el crimen.

“Está muy claro lo que hicieron. No hay muchas vueltas ni salidas que darle”, afirmó Nicolás Sabo, uno de los hijos del comerciante, quien brindó junto al resto del núcleo familiar una entrevista a Canal 13.

“Fueron, robaron, lo mataron, se escaparon, y se cambiaron de ropa. Tenían muy en claro lo que hacían, pese a sus edades”, agregó el joven en referencia a Leandro Suárez, el acusado por el crimen, y su cómplice, una adolescente de 15 años.

“Esperemos que avance la causa y se haga justicia”, manifestó el padre del comerciante, Pedro Sabo, acompañado también por la madre de los hijos de Sabo, y Patricia, su última pareja.

Juana Viale recibió a los familiares de Roberto Sabo, el kiosquero que fue asesinado en Ramos Mejía

En diálogo con Juana Viale, los familiares se quejaron por el funcionamiento del Poder Judicial. “La Justicia está muy lenta”, afirmaron y pusieron como ejemplo el inicio del juicio oral para los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en 2023.

“Venimos en representación de la gente que va a todas las marchas, a pedir basta en nombre de todos. Hay mucha gente que pide justicia. No hay seguridad, pero tampoco una justicia justa y rápida. Es muy lenta, en un país donde hay muchas inseguridades”, añadieron.

Pedro, el padre del comerciante, se refirió puntualmente a Suárez, el acusado de haberle disparado seis veces al kiosquero. “No sé si este tipo no tiene madre, no tiene padre, no sé de qué vientre sale, no se puede entender. Lo tengo que decir. Hay mucha gente que se calla”.

También aludieron al pedido, según trascendió, que le hizo el acusado al fiscal para que no le dieran una pena de prisión perpetua. “No está en posición de pedir nada, es una falta de respeto”, agregaron.

Pedro Sabo se quebró en distintos momentos al recordar a su hijo. “Se nos terminó todo”, dijo y agregó: “No sé de dónde me sale la sonrisa, porque en mi casa, cada paso que doy, se me cae una lágrima. No aguanto”. El padre de la víctima expresó que su mujer “no da más”.

Todos en el estudio de TV destacaron el acompañamiento recibido en los últimos días, incluso de otros países, para afrontar diferentes costos, como el sepelio. “Estamos cosechando lo que él sembró alguna vez”, dijo Tomás Sabo, otro de los hijos del comerciante.

El hijo del comerciante se refirió a las promesas que recibió en los últimos días por parte de las autoridades. “Nos dijeron que iban a poner, en menos de una semana, más policías en la calle, en la avenida donde pasó lo de mi papá. Y en estos días pasó mi abuelo, y no hay nadie”, agregó.

Por otro lado, consignaron que recibieron un buen trato de la comisaría 2° de Ramos Mejía, pero la describieron como “dejada” y precisaron que no tenía “insumos” e inclusive “internet” como para tomarles las declaraciones.

En otro momento, manifestaron su asombro por el operativo policial desplegado este viernes frente al edificio de la Municipalidad en San Justo, dispuesto ante una movilización. “La policía tiene que cuidar a los ciudadanos, tuvo que haber sido la que cuidó a mi papá el domingo. Parece que hacen magia y salen ahora de la nada a cuidar el municipio”, señaló Tomás Sabo.