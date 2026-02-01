La feroz ofensiva de Javier Milei contra Paolo Rocca tomó por sorpresa al Gabinete

De incorporar a la gestión nacional a cuadros técnicos que se formaron en su empresa a burlarse de él con un apodo: “Don Chatarrín de los tubitos caros”. De aceptar aportes de dinero de su holding para financiar la campaña presidencial de 2023 a acusarlo de desestabilizador. La feroz ofensiva que lanzó Javier Milei contra Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, tomó por sorpresa a la mayoría de los referentes del Gabinete y provocó desconcierto en los márgenes de La Libertad Avanza (LLA).

Si bien los ministros cerraron filas en torno al Presidente, el encontronazo con Rocca generó incomodidad y estupor en la cúpula del Ejecutivo. La mayoría de los habitantes más influyentes de la Casa Rosada admiten que desconocían que Milei sentía un rechazo visceral por uno de los empresarios más poderosos de la Argentina o que sospechaba de que Rocca había participado de una supuesta conspiración para “terminar” con el Gobierno en medio de la tormenta política y cambiaria que sufrieron los libertarios en septiembre de 2025, en los momentos posteriores a la derrota electoral en Buenos Aires.

Javier Milei, durante el evento La Derecha Fest en Mar del Plata Presidencia

Según pudo reconstruir LA NACION, Milei no había cristalizado en las reuniones de Gabinete o de la mesa política su animadversión con el Grupo Techint. “Había situaciones o intentos de golpe de mercado e internamente se hablaba de que nos estaban jugando de manera complicada [en septiembre de 2025]. Pero yo no accedí a esa información. Si el Presidente lo dijo, debe ser por algo”, comentó en la intimidad una de las figuras más relevantes del elenco oficial.

Los primeros cortocircuitos entre Milei y el Grupo Techint se produjeron hace meses, sobre todo, por las advertencias que planteó Rocca frente a la decisión del Presidente de acelerar la apertura comercial del país. Pidió atender la amenaza que representa China para la industria local. Pero el conflicto escaló de manera vertiginosa durante la última semana, después de que el gigante industrial nacional perdiera con una empresa de origen indio la millonaria licitación para la provisión de tubos de acero para la construcción de un gasoducto que unirá los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén, con el Golfo San Matías, en Río Negro. Techint, la principal siderúrgica del país, se quejó de la decisión del consorcio Southern Energy, que integran las petroleras argentinas Pan American Energy, YPF y Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG, de comprar tubos de origen indio, fabricados con chapa china, con el argumento de que la operación perjudicaba el empleo industrial y la producción local.

Mientras Milei subía el tono de la pelea con Rocca, las opiniones en el seno del Gobierno se dividían. La mayoría de los altos funcionarios apostaron por mantenerse al margen de la disputa, sobre todo, aquellos que supieron trabajar codo a codo con el CEO de Techint, como Julio Cordero, secretario de Trabajo, quien depende de Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano mantiene lazos con el holding y los grandes empresarios del país desde el inicio de la gestión de Milei. Es más: en noviembre pasado, visitó la planta de Tenaris Etihad en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Además, Carlos Torrendell, el secretario de Educación de la Nación que eligió Pettovello, pudo nombrar a Ludovico Grillo, quien estuvo al frente de la dirección de la Escuela Técnica Roberto Rocca, como titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Ni Cordero ni Grillo fueron objetados por la Casa Rosada.

Patricia Bullrich, junto a Julio Cordero, secretario de Trabajo SENADO ARGENTINA - Charly Diaz Azcue

Pese a que varios funcionarios y figuras leales a Milei compartían la visión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la compra de tubos de la India en perjuicio de Techint y acusó a Rocca de haber hecho una oferta de un 40% más cara, no se involucraron en la disputa. Fuera de micrófonos, señalaban a Santiago Caputo, el principal consejero de Milei, como el autor intelectual de la ruptura entre el Presidente y Rocca. “Fue él quien le metió en la cabeza que Techint intentó desestabilizar”, despotricó un estrecho colaborador presidencial. “Los enemigos eran otros”, deslizó un encumbrado ministro de Milei que nunca había escuchado a Milei hablar de las supuestas conspiraciones de Rocca.

Un importante asesor del Gobierno confía en que el Presidente se mostrará dispuesto a aflojar, ya que Rocca -un “jugador de ajedrez”, según lo define uno de sus interlocutores habituales- envió señales de que busca la paz. De hecho, evitó responderle a Milei, pese a que quedó bajo fuego durante tres días consecutivos, y por ahora no presentó la denuncia por presunto dumping ante el Gobierno por la compra de tubos indios. Desde la Casa Rosada el empresario solo percibe señales de hostilidad, más que nada, desde que Sturzenegger desembarcó en un cargo en el Gabinete.

En medio de la guerra abierta con Rocca, el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, recibió anteayer al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini. Sus voceros dijeron que no hablaron sobre el conflicto por la millonaria provisión de caños.

Hasta el momento, según fuentes oficiales, Milei descarta iniciar una purga en su administración para expulsar a funcionarios que trabajaron en el pasado en Techint o tienen nexos con Rocca. “Lo importante es que estén alineados con las ideas del Gobierno, independientemente de su pasado laboral”, responden cerca de Milei. La mayoría de los exTechint cultivó un segundo plano y evitó involucrarse en el tema para evitar distorsiones. “Yo tuve la camiseta de Techint y sorprende este nivel de destrato”, susurra un hombre que supo asesorar a LLA.

Paolo Rocca y Guillermo Francos, en el seminario ProPymes organizado por Techint. Gentileza: Techint

Quienes lo tratan a menudo sostienen que el Presidente se involucró en la polémica con Techint porque la discusión tenía un fuerte componente simbólico. Decidido a defender su receta de apertura económica indiscriminada, abandonó la mesura y el tono moderado que había exhibido en el último tiempo y atacó sin dudarlo a Rocca, un rival temible para otros políticos. “Esto nos servía para demostrar que cuando hay mercados regulados o la imposibilidad de que haya competencia real los precios son peores y eso perjudica a los argentinos. Con esta licitación se verificó la tesis de Milei: abriendo la competencia, se bajan los costos; sin competencia, cobran lo que quieren”, puntualizan en Balcarce 50. Milei apeló a su visión maniquea de la política para dar batalla contra el empresario. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, exclamó desde Mar del Plata, adonde viajó para participar de la cumbre de La Derecha Fest. Sin menciones, volvió a lanzar dardos contra lo que considera “la casta” del establishment, su nuevo enemigo simbólico.

Quienes orbitan en torno a Karina Milei y Santiago Caputo concuerdan en que el Presidente nunca consideró a Rocca como un empresario “cercano” al Gobierno. Es un dato que les resulta curioso a personas que cooperaron con el armado de los equipos técnicos de LLA en 2023 o trabajaron en la campaña presidencial de Milei. Es que Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio, la constructora del holding que lidera Rocca, aportó 20 millones de pesos al partido de Milei para el balotaje con Sergio Massa. El aporte de fondos fue declarado ante la Justicia y figura en el portal de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Durante esa campaña, la compañía ligada a Rocca había financiado al espacio de Juntos por el Cambio, que llevó a Patricia Bullrich como candidata a presidente en los comicios generales. Apenas Milei inició su mandato, el CEO de Techint le dio un espaldarazo: dijo que compartía el diagnóstico que había trazado el Presidente cuando asumió -“la situación es insostenible”- y apoyó el “reseteo” de la economía. Pero las milicias digitales de LLA le enrostraron que durante un encuentro en 2022 había pedido un aplauso para Sergio Massa, entonces ministro de Economía. Sin embargo, evitaron recordar que un año después el empresario admitió, ante Guillermo Francos, que se había equivocado.

El holding de Rocca aportó a la campaña presidencial de Milei en 2023

Cuando Milei derrotó al kirchnerismo en la segunda vuelta, LLA necesitaba sumar cuadros técnicos o dirigentes con experiencia en gestión. En ese momento, Nicolás Posse, exempleado del empresario Eduardo Eurnekian, como Milei o Francos, coordinaba los equipos que se agolpaban en las oficinas que los hermanos Neuss le habían prestado a Santiago Caputo. Carecían, sobre todo, de especialistas en energía, petróleo y gas. Solo estaba Eduardo Rodríguez Chirillo.

Por eso, los Milei les abrieron las puertas a alfiles de Techint. “Lo adoraban a Rocca”, retrata un hombre que trabajó en el diseño del primer gabinete de LLA.

La ministra Sandra Pettovello, con Paolo Rocca, en Campana

Mientras Pettovello intentaba seducir a Cordero para que se incorporara en un cargo de Trabajo -dudaba de abandonar el departamento jurídico de Techint-, otros integrantes del holding se acercaban al nuevo gobierno. Fue así que se sumaron, entre otros, Ernesto Rona, Luis de Ridder, Horacio Amartino o Miguel Ponte.

Desde ese momento, Karina Milei ya forjaba un vínculo cercano con la empresaria Bettina Bulgheroni, esposa del petrolero Alejandro Bulgheroni. De hecho, en marzo de 2024, la hermana del Presidente nombró a Bulgheroni como embajadora de la Marca País. En mayo pasado, la titular de la Fundación Educando se convirtió en la primera mujer en ser elegida como el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Días atrás, integró junto a Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, y Alejandro Bulgheroni, presidente del grupo, la comitiva de empresarios que asistieron al Foro de Davos, en Suiza. A diferencia de Rocca, en Balcarce 50 consideran a los Bulgheroni como empresarios cercanos a Milei.