Miguel Ángel Pichetto: “La figura de Mauricio Macri no está debidamente valorada”

“La figura de Mauricio Macri no está debidamente valorada”, dijo Miguel Ángel Pichetto y aseguró que volvería a acompañar al expresidente si este decidiera presentarse como posible candidato para las elecciones de 2023. Además, respecto de una posible candidatura suya, el auditor General de la Nación dijo, en una entrevista en el programa La Cornisa de LN+, que estaba supeditada a un esfuerzo de la unidad, “pero si hay primarias yo voy a competir”. “Aspiro a construir un liderazgo que yo denomino de contenido y de programa”, sumó.

“Una periodista me pregunto si estaba arrepentido por mi fórmula con Macri y le dije que de ninguna manera. Y si me tocara de nuevo yo dije que si porque tengo realmente un respeto por la figura de Mauricio”, prosiguió el referente del peronismo. Pichetto calificó a Macri como “una figura importante”. “Lo defendí cuando muchos lo quería jubilar”, recordó.

Pichetto hizo referencia al diputado Javier Milei: “Lo respeto. No es que lo desprecie, lo que dije es que no quería entrar en ese diálogo porque yo aprendí que uno tiene que hablar de lo que uno piensa y no de los otros. Dije además que él tiene un camino propio y venía construyendo un conjunto de ideas, pero que nunca lo vi con intenciones de sumarse a Juntos por el Cambio (JxC)”.

Horas antes de que se conociera la decisión del magistrado federal de San Isidro Lino Mirabelli, de aceptar los $3 millones que hicieron Alberto Fernández y Fabiola Yáñez para ser sobreseídos por la fiesta en Olivos en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia, Pichetto apuntó contra esa medida.

“Si para el Presidente hubo una flexibilidad con este mecanismo que es de probation, ahora acá hay más de 2000 casos procesados por violación de la cuarentena, algunos de poca entidad como el caso de la señora que salió con un perro. Bueno, eso también requeriría alguna decisión, un marco de benevolencia de parte del Poder Ejecutivo que debería dejar atrás estas situaciones, que en lo judicial se siguen desarrollando”, enfatizó el referente.

Miguel Ángel Pichetto: "Milei no tiene voluntad de sumarse a JXC"

“Argentina fue gobernada entonces por epidemiólogos, a quienes no desdeño, pero haber enfrentado una cuarentena interminable está entre las causas de la derrota del Gobierno en elección parlamentaria. Se violaron libertades individuales que son propias de un sistema autoritario de Gran Hermano. Ni siquiera Orwelll (George, el novelista) lo hubiera diseñado de esta manera”, dijo Pichetto, y reflexionó: “La emocionalidad argentina te mata. Los gobernantes tienen que tener bajo nivel de emocionalidad”.

“¿Por qué está enojada la gente?”

Según Pichetto, la ciudadanía está enojada porque “hay un Gobierno malo y entonces la gente se enoja con el sistema, con los políticos, con los opositores”. El peronista consideró que “no es neutro” que haya peleas dentro del seno del propio oficialismo. “La vicepresidenta ya eligió un camino diferenciado”, consideró también.

Para Pichetto, la pandemia solo “amortiguo las diferencias y el conflicto entre Fernández y Kirchner, que hubieran estallado con anticipación”. “Era poco viable el estilo, la mirada, pensar que la vicepresidencia se iba a subordinar. Hay cosas que se dicen desde adentro de la Casa Rosada hacia la vicepresidenta y hay problemas de tipo personal”, agregó.

La próxima elección

“Creo que el radicalismo va a la definición de un solo candidato, es mi intuición. Facundo Manes podría ser una probabilidad, aunque también está Gerardo Morales, un hombre de actitud, con coraje”, dijo el peronista.

Para Pichetto, al PRO “le convendría” ir también a las primarias con un candidato único: “Hay un hecho riesgoso para Juntos si llevas el proceso de definición a las Primarias (que se desarrollarán en agosto de 2023). En el medio están las matices y la imposibilidad de unificar un criterio”.

“Hay que ponerse de acuerdo en el programa porque la sociedad no toleraría un nuevo fracaso. Juntos debería intentar definir una candidatura entre noviembre y diciembre, una o dos que hagan la síntesis, y trabajar en el verano del 23 transmitiendo las ideas de la nueva Argentina”, cerró.