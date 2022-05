Horacio Rodríguez Larreta aseguró que si es presidente aplicará una reforma laboral y previsional

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, todavía aguarda para confirmar si competirá por la Presidencia en 2023, sin embargo ya esboza las primeras ideas que tiene, en caso de desembarcar en la Casa Rosada. Hoy consideró como clave “fijar el rumbo” en las primeras 100 horas de la administración y después indicó que aplicará una reforma laboral y previsional si lo elijen titular del Ejecutivo. También contó cómo procedería con las retenciones, YPF y Aerolíneas Argentinas.

“Hay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, horarios más flexibles... Esto requiere cambiar la legislación, así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable, privado, en la Argentina”, aseveró en Radio Mitre el mandatario de la Ciudad, que dijo también: “Para que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo hay que replantear el sistema jubilatorio”.

En ese sentido, planteó que debe haber un sistema impositivo que “promueva el empleo”, después de quejarse porque “tomar un trabajador cuesta una fortuna”.

Además, pidió imprimirle mayor federalismo a la gestión y sostuvo al respecto: “Nunca hemos sido tan unitarios como ahora, el kirchnerismo concentró mucho poder en el gobierno nacional para tenernos agarrados a todos, hay gobernadores que parecen más delegados del gobierno nacional que una provincia autónoma”.

Como otras pautas en las que se enfocaría, el jefe de Gobierno dijo que es importante que la Argentina “se abra al mundo”, así como también que los salarios sean de calidad y que mejore la cuestión educativa. “El Ministerio de Educación nacional no maneja colegios, pero fija lineamientos. No podemos dejar librado a que el gobernador le dé o no prioridad a la educación”, indicó.

Aerolíneas Argentinas e YPF

Por otra parte, el referente de Juntos por el Cambio se refirió a cómo enfocaría el rumbo de Aerolíneas Argentinas y de YPF, dos compañías con participación estatal.

“Con Aerolíneas hay que hacer que se vuele más, ojalá vengan muchísimas empresas a volar a la Argentina, ojalá pueda volver esta conexión entre provincias”, dijo Rodríguez Larreta, que destacó el plan que se aplicó en el área hasta 2019, durante la administración de su copartidario y expresidente Mauricio Macri, con impulso a las empresas low-cost.

Convencido de que la planificación aérea actual “atenta contra el federalismo y contra el turismo”, consideró: “Tenemos la mitad de vuelos que en 2019. Son tan importantes los de adentro como los de afuera, volvería a proponer que haya vuelos de todo tipo”.

Bajo esa postura, también cuestionó el cierre virtual que la administración de Alberto Fernández le dio al Aeropuerto de El Palomar, que se inauguró para vuelos comerciales durante el macrismo. “Necesitamos más aeropuertos, no menos”, sostuvo.

En tanto, afirmó que YPF “debería funcionar como empresa privada” y aclaró: “Puede ser de capitales del Estado, obviamente. Pero tiene que funcionar como empresa privada, es de la única manera que se consiguen inversiones e YPF requiere una inversión enorme porque tiene un rol rector en la política energética, debe tener la mayor eficiencia posible”.

Seguro de que no peligra la unidad de los socios cambiemitas, Rodríguez Larreta dijo que esa cohesión también será trascendental para evitar que el Frente de Todos avance en fijar retenciones al agro con un proyecto legislativo.

Retenciones, planes sociales e inflación

“No hay que aumentar las retenciones, no les vamos a dar [el apoyo]. Me preocupa que el Gobierno tenga esa iniciativa, pero para eso tenemos división de poderes. Es importante la unidad de Juntos por el Cambio: no se aumentan impuestos gracias a esa unidad, no pudieron sacar leyes sobre las instituciones gracias a esa unidad”, indicó.

Así -y tal como lo hizo ayer la presidenta de Pro, Patricia Bullrich-, el mandatario porteño descartó que la oposición acompañe este incremento en los gravámenes para los granos deslizado por el Presidente durante una entrevista la semana pasada, como una idea para desacoplar los precios internos de los externos.

A la escalada de la inflación Rodríguez Larreta la consideró “un tema complejo” y dijo que “no hay un slogan” que plasme una fórmula para bajar ese indicador. Pero hizo énfasis en generar previsibilidad con un plan económico “integral y sostenido en el tiempo”.

Seguro de que el próximo gobierno deberá sentar las bases para los próximos 20 años, Rodríguez Larreta aseveró que otro punto importante para el Ejecutivo deberá ser eliminar la intermediación para el otorgamiento de los programas sociales.

“Hay que terminar con la intermediación, terminar con las organizaciones. Si alguien dice que va a terminar con los planes sociales no es serio, con 40% de pobreza. Pero no puede ser que una organización defina si necesitás o no un plan”, expresó contra las agrupaciones, algunas alineadas con el gobierno nacional. También solicitó que se hagan cumplir las condicionalidades que tiene cada prestación del Estado.

Además, consideró que para solucionar el problema de los alquileres debería derogarse la ley actual, al justificar que “están mal” tanto inquilinos, como propietarios. Y, en cuanto a la seguridad, destacó el plan aplicado en la Capital y pidió mayor “decisión política” del Gobierno para bajar la delincuencia, sobre todo vinculada al narcotráfico.

Al respecto de la pandemia, adelantó que hoy el Ministerio de Salud hará el llamado para vacunarse con la cuarta dosis a los menores de 50 años. “Estamos vacunando 20.000 personas por día”, precisó.

Pese a todas estas definiciones, el jefe de Gobierno porteño evitó aventurarse sobre su candidatura el año próximo. No obstante, dijo que “imagina unas PASO” dentro de la coalición opositora. “Los candidatos de Juntos por el Cambio los va a elegir la gente, falta un año para el cierre de listas. Mi obsesión es con la Ciudad porque es mi responsabilidad, pero también tengo una obsesión similar con tener un plan para sacar la Argentina adelante, no hay soluciones mágicas, pero podemos salir adelante con un plan y sostenerlo tiempo”, deslizó.