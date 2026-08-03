La fiscalía exhortó a Lilia Lemoine a abstenerse de hablar sobre Ian Moche

La Justicia exhortó a la diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), una de las dirigentes más cercanas a Javier Milei, a abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre Ian Moche, un chico con autismo que criticó los recortes del Gobierno en el área de discapacidad y que se convirtió en blanco de las críticas del Presidente y su entorno.

“Exhórtese a la imputada Lilia Adela Bulokalo Lemoine a abstenerse de realizar cualquier manifestación pública, de forma directa o indirecta, vinculada al adolescente Ian Galo Lescano, alias ‘Ian Moche’, así como de aludir a su condición de persona perteneciente al espectro autista”, dice la resolución que firmó el fiscal de primera instancia de la ciudad de Buenos Aires Hernán Gustavo Biglino.

Lo dispuso en el marco de la causa contra Lemoine por sus dichos sobre Ian Moche y su madre, Marlene Florencia Spesso, que según Lemoine usa a su hijo -“supuestamente autista”, le dijo- y lo hace actuar. El joven, representado por el abogado Andrés Gil Domínguez, es querellante en esta causa.

Ian Moche Ignacio Amiconi

El fiscal le hizo saber a Lemoine y a su defensa, en la misma resolución, que no le estaba imponiendo una medida cautelar, “sino una simple exhortación orientada a evitar una mayor litigiosidad en el marco del proceso”.

En la causa se investigan cuatro hechos que, según el fiscal, encuadran en la figura contravencional de maltrato en perjuicio de Spesso y su hijo, “agravado en este último caso por ser en perjuicio de un menor de edad con discapacidad”.

La figura reprime a “quien ejerce violencia, maltrata físicamente o psíquicamente a otro mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o físicos o cualquier otra forma de ataque a la dignidad, siempre que el hecho no constituya delito”. En el supuesto de una condena, es una infracción que prevé como posible sanción de dos a diez días de trabajo de utilidad pública, una multa o hasta cinco días de arresto. La pena de la detención no aplicaría para el caso de Lemoine, ya que cuenta con fueros legislativos.

“Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la mamá de Ian Moche, una señora que no está bien de la cabeza”, había dicho Lemoine en LN+.

El joven activista ya había sido blanco de las críticas de Milei. En junio de 2025, el Presidente replicó una publicación de un troll libertario en redes sociales, en la que se acusaba a Moche y a su madre de ser kirchneristas y “operar en contra del Gobierno”.

Cuando un grupo de diputados presentó un proyecto de repudio a las expresiones de Lemoine, ella respondió: “Yo jamás dije nada de Ian Moche, solo que la madre lo está utilizando para actuar de autista”.

En ese momento, el abogado Gil Domínguez brindó datos sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) obtenido por el menor en 2020. “La Andis le otorgó el CUD mediante el cual se acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1 con apoyo nivel 1. El CUD vence el 13 de febrero de 2030″, señaló.