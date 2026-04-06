La fiscalía ordenó nuevas medidas de prueba para investigar a Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió esta mañana una nueva serie de medidas de prueba para investigar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Pidió a Migraciones, aeropuertos y compañías aéreas precisiones de las salidas del país del jefe de Gabinete y su mujer, Bettina Angeletti, para averiguar el destino final de sus viajes, las condiciones en las que volaron y quién pagó por cada uno de esos tramos.

También solicitó informes completos a los registros de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, y los consorcios de propietarios de los edificios donde tienen departamentos. Busca conocer los gastos que les generan esos inmuebles. Además, el fiscal citó a declarar como testigo al exfutbolista Hugo Morales, que fue titular del departamento de Caballito en el que hoy vive Adorni con su familia.

Manuel Adorni y su mujer, Bettina Angeletti Instagram Bettina Angeletti

Así lo informaron a LA NACION fuentes que trabajan en el caso, que detallaron que las nuevas medidas incluyeron:

Un pedido al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que informe el historial completo de dominio de los inmuebles vinculados a Adorni y su mujer, con titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales.

Un pedido al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires sobre el historial completo de dominio de los inmuebles de la provincia vinculados al jefe de Gabinete, “con toda su trazabilidad registral”.

Solicitudes a los consorcios en los que Adorni y su mujer son propietarios de inmuebles para que aporten la información que tengan sobre esas propiedades y, en particular, “expensas, pagos, cuentas intervinientes y eventuales obras o mejoras”.

También, un oficio a la AGIP para que entregue a la Justicia las boletas de ABL y gravámenes inmobiliarios de las propiedades vinculadas a Adorni y Angeletti.

Los viajes de Adorni

La fiscalía quiere determinar en detalle cuáles fueron los viajes de Adorni y su familia y cuánto pagaron por ellos. Para eso, amplió el pedido de información que le había hecho a la Dirección Nacional de Migraciones sobre cruces migratorios “para reconstruir con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado”, informaron fuentes judiciales.

El vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este Captura

El objetivo del fiscal es conocer todos los gastos en los que incurrieron Adorni y su familia para determinar si están justificados con los ingresos del matrimonio. Tiene la información de que en diciembre de 2024 el jefe de Gabinete habría viajado a Aruba. Busca chequear si esto fue así. También quiere saber si registran otras vacaciones. Quedan al margen los viajes que Adorni hizo como funcionario, en los que el costo estuvo a cargo del Estado.

En relación con los vuelos, Pollicita también reclamó información a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), y a aeropuertos y explotadores aeroportuarios sobre planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y aeronaves en las que viajaron los Adorni.

A las compañías aéreas les solicitó las “constancias de reservas, tickets, check-in, equipaje, facturación, medios de pago y demás datos útiles” para determinar quién contrató y abonó los viajes, informaron a LA NACION en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal también añadió un nuevo pedido sobre las declaraciones juradas de Adorni y citó a declarar al exfutbolista Morales, que fue el primer propietario del inmueble de Caballito que Adorni y su mujer compraron el año pasado.

Hugo Alberto Morales, en Lanús, club del que es ídolo

Morales lo había adquirido en 1996. Tal como informó LA NACION, el departamento estuvo alquilado durante diez años hasta que él decidió venderlo. “Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido”, le contó Morales en las últimas horas a un allegado. Según esa versión, la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales narró a sus allegados que lo vendió por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás: US$ 200.000.

Según la documentación oficial, Adorni lo compró el año pasado por 230.000 dólares, de los cuales solo pagó de su bolsillo 30.000. Los otros 200.000 fueron un crédito -con garantía hipotecaria- que le dieron las propias vendedoras del inmueble, dos jubiladas que se lo habían comprado meses antes a Morales.