El momento más picante entre Alberto Fernández y Diego Leuco 01:18

"Si me deja terminar me haría un favor enorme, Diego. Ya habló muchos meses solo, déjeme hablar a mi este ratito", le respondió Alberto Fernández a Diego Leuco mientras le hacía una pregunta en Telenoche, por ElTrece. Todo comenzó cuando Leuco le consultó al candidato qué fórmula utilizaría para bajar la inflación en caso de llegar a la presidencia. Las opciones eran: elegir el mecanismo utilizado por el kirchnerismo, es decir, emitir dinero, o el del macrismo, tomar deuda.

"Pero la inflación no tiene nada que ver con ninguna de esas dos cosas, sinceramente", respondió Fernández. Leuco repreguntó: "¿Usted cree que la emisión no genera inflación?". Molesto, el candidato expresó: "No dije semejante pavada, lo que digo es...". Entonces, Leuco habló por lo bajo, lo que provocó que Fernández se moleste aún más: "Si me deja terminar me haría un favor enorme Diego, ya habló muchos meses solo, dejemé hablar a mí este ratito".

Finalmente, Fernández opinó: "La Argentina ha demostrado que puede parar su demanda, que puede parar la emisión monetaria y tener la inflación magnífica que ha construido Macri. A esta altura deberíamos preguntarnos cómo es posible que, habiendo bajado la demanda, el consumo y parado la emisión cómo es posible que tengamos esta inflación. Hay otros condimentos que tienen que ver con la inflación".