El Gobierno oficializó el horario de la cadena nacional para el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso

Con viento a favor tras las victorias legislativas obtenidas en el verano, Javier Milei hablará este domingo 1 de marzo por cadena nacional en la 144ª inauguración de las sesiones ordinarias y, mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se confirmó el horario de su discurso.

Tal y como había anticipado LA NACION, Milei vuelve a optar por realizar el acto en horario nocturno, en el llamado prime time de la televisión. Mediante el Decreto 107/2026 se oficializó que el horario será a las 21, en línea con la estrategia comunicacional que busca maximizar la audiencia del mensaje presidencial.

En la antesala de la Asamblea Legislativa, la Casa Rosada pidió a los ministros que envíen los principales ejes de gestión y las proyecciones para 2026, insumos destinados a nutrir el discurso que prepara Milei. Por estas horas, las distintas carteras ultimaban los informes que serán centralizados por la Jefatura de Gabinete, que coordina Manuel Adorni, para luego pasar por un proceso de depuración antes de llegar al atril del Congreso.

En paralelo, la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, comenzará este miércoles con los preparativos formales de la jornada, que incluyen la coordinación logística y de seguridad con el Senado y la Casa Rosada. Ministerios como Interior, Salud, Capital Humano y Seguridad trabajaban contrarreloj en estadísticas y medidas de gestión que serán parte del mensaje presidencial.

Más allá del acto institucional, el oficialismo prepara un encuentro político puertas adentro. Tras la asamblea, está prevista una cena en la Quinta de Olivos que reunirá al núcleo duro libertario, con Milei a la cabeza.

Javier Milei durante la inauguración de la 143ª sesión ordinaria del Congreso en el Congreso Nacional en Buenos Aires el 1 de marzo de 2025. (Foto de Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Según pudo reconstruir este medio, la convocatoria a los diputados llegó a través de Gabriel Bornoroni, mientras que los senadores fueron informados por Patricia Bullrich. Legisladores aliados de fuerzas como Pro y la UCR señalaron que no fueron invitados, por lo que se descuenta una reunión exclusiva de La Libertad Avanza.

En el Gobierno coinciden en que el Presidente terminará de cerrar personalmente su discurso, con la participación del estratega Santiago Caputo, impulsor de las transmisiones nocturnas. Se esperan definiciones “ambiciosas” en materia de reformas.