La Fundación Pensar advirtió sobre el crecimiento de la pobreza sin menciones a la gestión de Milei

A diez meses de la asunción de Javier Milei a la Presidencia, la Fundación Pensar, el think-tank de Pro, presentó un informe sobre la pobreza en la Argentina, aunque no abarcó la gestión libertaria. El documento, que muestra la evolución de este fenómeno desde el retorno de la democracia hasta la actualidad y precisa que hoy uno de cada 2 argentinos y 7 de cada de 10 chicos son pobres, se da a conocer cuando faltan tres días para que se publique el relevamiento del Indec sobre pobreza e indigencia en el primer semestre de 2024.

“No hay un gobierno que pueda decir que se hicieron las cosas bien. Todos incrementaron la pobreza. El eslogan nuestro de pobreza cero fue un error, una promesa incumplible. La pobreza es el gran fracaso de la política argentina. Por eso el informe es general, para dar un debate en serio y no revolearnos las estadísticas”, argumentó ante LA NACION una funcionaria de Pro que participó de la elaboración del informe.

Con fuertes críticas a los gobiernos kirchneristas y sin referencias directas a Milei, el informe de la Fundación Pensar, que preside María Eugenia Vidal, diputado nacional aliada al oficialismo, cuestionó la eficacia de los planes sociales, el empleo público y el incremento del gasto social que implementaron los sucesivos gobiernos como herramientas para la reducción de la pobreza.

“Durante los gobiernos kirchneristas, el gasto social aumentó a un ritmo del 11% anual, 11 veces mayor que el macrismo. El 50% del aumento del gasto total del Estado desde 1983 se debió al aumento por moratorias y planes sociales. A partir de 2009, la cantidad de beneficiarios de programas sociales, de empleo y AUH casi se triplicó (+185%), mientras que el empleo público creció el doble que el empleo privado (80% vs 42%)”, sostiene el informe, elaborado en base a estadísticas oficiales y a testimonios de personas en situación de pobreza.

El documento señala que, aunque la intervención del Estado sirvió para atenuar la indigencia, aún no logra resolver la pobreza. “Una familia tipo que solamente percibe ingresos por planes sociales se encuentra un 11% abajo de la línea de indigencia y un 60% abajo de la línea de pobreza”, resaltó.

Además, muestra cómo el elevado nivel de pobreza estructural en el país no se logró reducir en las últimas cuatro décadas. “La democracia nos trajo libertad pero no progreso. Desde 1983, Argentina sumó 17 millones de personas: 14 millones de pobres y 3 millones de no pobres. Es decir que el 82% del crecimiento demográfico fue crecimiento de la pobreza. Hoy es pobre 1 de cada 2 argentinos y 7 de cada de 10 chicos”, sostiene el documento, en el que se hace hincapié en la necesidad de estabilizar la macroeconomía.

Sin apuntar directamente contra Milei, el informe señala la necesidad “urgente” de no descuidar aspectos clave de la gestión, como la importancia de generar políticas para combatir el hambre. Refuerza esta necesidad de inversión estatal en la primera infancia con que actualmente un millón y medio de niños se saltean una comida al día.

Otros países

A contramano del caso argentino, el informe de la Fundación Pensar muestra una comparativa con la evolución de la pobreza en el resto de los países de América Latina que, con algunas excepciones, lograron reducir la pobreza en 20 puntos entre el 2000 y el 2022. Entre ellos se destacan el caso de Chile que redujo su pobreza en un 26% entre 2011 y 2022; El Salvador con un 22% menos, y México que lo hizo en un 18%.

A modo de cierre, el documento propone una hoja de ruta con los puntos irrenunciables para una efectiva política social. La misma incluye como puntos urgentes la necesidad de una macroeconomía estable y la contención de la pobreza extrema y el hambre a través de transferencias de ingresos, al tiempo que señala como importantes la esencialidad de la educación de calidad, la inversión en la primera infancia, la empleabilidad y el desarrollo de infraestructura básica.

Qué es la Fundación Pensar

Fundada en el año 2005, la Fundación Pensar es un centro de pensamiento y reflexión ligado a Pro desde el que se trabaja en la formulación de políticas públicas y planes de gobierno con visión de futuro. A partir de la convocatoria de especialistas, expertos y cuadros técnicos se construyen mesas de trabajo que elaboran propuestas de soluciones reales ajustadas a las problemáticas locales de cada provincia.

La Fundación Pensar propuso a partir de 2024 abrir sus puertas para que todas aquellas personas comprometidas con la realidad del país puedan encontrarse y ser parte de las soluciones que la Argentina necesita en un espacio participativo, abierto y con impacto en la realidad de los argentinos.

