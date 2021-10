Los gobernadores opositores rechazan adherir al control de precios que impulsa Alberto Fernández

Con alguna duda entre los propios y el rechazo casi total de la oposición , el gobierno de Alberto Fernández buscará esta tarde escenificar el respaldo de los gobernadores al férreo control de los precios de productos de la canasta básica que comanda el flamante secretario de Comercio, Roberto Felletti.

El jefe de gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, gestionaron para conseguir el respaldo de los 24 mandatarios al acto de hoy, que en los hechos busca darle oxígeno político a una medida que recogió apoyos, pero también resistencia en buena parte del empresariado. El intento de lograr adhesiones se da en la recta final de la campaña electoral camino a las comicios legislativos generales del 14 de noviembre.

Bien temprano, desde algunos despachos oficiales informaron que habían conseguido, en teoría, el respaldo de 20 gobernadores, con la excepción de la ciudad de Buenos Aires, Mendoza (donde gobierna Juntos por el Cambio) y San Luis, cuyo gobernador, Alberto Rodríguez Saá, resolverá a último momento su asistencia. , Córdoba, con su gobernador Juan Schiaretti alejado de la Casa Rosada, delegará su representación en el secretario de Comercio cordobés, Juan Inglese.

Pero con el correr de las horas, tanto Jujuy como Corrientes dejaron en claro que no se sumarían a la movida . “El gobernador tiene agenda de campaña en la provincia”, contestaron a LA NACION cerca del correntino Valdés, quien logró meses atrás su reelección por otro período al frente de la provincia. Cerca del jujeño Morales, en tanto, también comunicaron su inasistencia.

Roberto Feletti, el impulsor de la medida para congelar los precios archivo

Desde el gobierno jujeño afirmaron que el mandatario se enteró de boca de la secretaria de Provincia, Silvina Batakis, sobre una reunión virtual sobre el tema. “El gobernador les explicó que no hay problema en participar, pero que no compartía que hubiesen levantado las mesas sectoriales y que manejen unilateralmente el tema, y no le avisaron que había que firmar un acuerdo”, destacaron fuentes del gobierno provincial.

“Cambian las reglas del juego”

También el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta había anticipado sus divergencias con la política oficial para controlar la inflación. “Hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda”, dijo Rodríguez Larreta en declaraciones radiales. A la hora del acto en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, el jefe de gobierno porteño estará en Escobar acompañando en una recorrida de campaña al candidato bonaerense Diego Santilli, informaron cerca de Rodríguez Larreta sin comentarios sobre la convocatoria oficial.

Cerca del gobernador radical de Mendoza, Rodolfo Suárez, reiteraron que el mandatario tiene un “problema de salud” (está con estudios y será intervenido quirúrgicamente el viernes) para justificar su ausencia.