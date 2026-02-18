Revés para Chiqui Tapia: la IGJ rechazó el cambio de sede de la AFA a Pilar
La entidad rectora del fútbol buscaba asentar su domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Kicillof, pero el organismo de control dijo que allí no había oficinas ni instalaciones
- 2 minutos de lectura'
La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó este miércoles el pedido de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) que lidera Claudio “Chiqui” Tapia para trasladar su sude social a Pilar, bajo jurisdicción bonaerense y fuera del alcance de la propia IGJ.
El organismo de control tomó la decisión luego de que funcionarios visitaran el lugar al que la AFA pretendía mudarse y concluyeran que allí no había oficinas ni instalaciones de la asociación. Se sostuvo que nunca hubo un traslado real de domicilio de la AFA, sino un intento por cambiar de jurisdicción.
La AFA procura dejar de estar en la jurisdicción de la IGJ y someterse al control del gobierno bonaerense que comanda Axel Kicillof, de quien Tapia es funcionario (el gobernador lo nombró presidente de la Ceamse).
Además, el organismo de control que lidera Daniel Vítolo sostuvo que aun están pendientes de evaluación una reforma estatuaria y detalles sobre los balances contables de la AFA, correspondientes a los ejercicios de 2017 y 2024.
“La AFA ha fijado para ese cambio de domicilio una sede social falsa, en un espacio física y territorial en el cual se ha verificado de modo incontrastable que allí la AFA no está, no se encuentra, no tiene instalación alguna, ni funciona tampoco en ese predio la administración y gobierno de la entidad”, dice un comunicado del organismo.
Noticia en desarrollo
