La Iglesia argentina reafirma su alineamiento con León XIV tras las duras críticas de Donald Trump

Un fuerte alineamiento con el mensaje y la figura de León XIV muestra la Iglesia argentina frente al contrapunto que en las últimas horas enfrentó al Papa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al pontífice norteamericano de ser “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

Ante una consulta de LA NACION, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, revalorizó la misión del Papa como promotor y defensor de la paz.

“Estamos realmente en un momento muy crítico de la humanidad. La escalada de violencia nos revela que prevalece la imposición de los intereses de los distintos actores sobre la búsqueda de una solución que acalle las armas y allane el camino a la paz. El Papa es un servidor de la paz, sus gestos y palabras van en esa dirección”, dijo Colombo.

El titular del Episcopado recordó la reciente invitación del Papa “a una paz desarmada y desarmante”, en el último mensaje por la Jornada Mundial de la Paz que se celebró el 1 de enero.

El presidente Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

“Cuántas veces escuchamos hablar al Papa Francisco sobre los negocios de la guerra. Que el papa León se exprese con pasión por la paz es una concreción del evangelio y testimonia su servicio de buen pastor”, dijo el arzobispo de Mendoza. Y añadió: “Con la libertad de los hijos de Dios y en cumplimiento de su misión pastoral, el Papa pide por la paz y urge a los dirigentes del mundo a trabajar por ella”.

El contrapunto entre Trump y el Papa se da en momentos en que el presidente Javier Milei ratificó su alineamiento con Trump. Incluso, se espera que el líder libertario viaje el viernes a Israel por los actos por la independencia de ese país, donde permanecerá hasta el miércoles 22.

Por ese motivo, lo más probable es que Milei no asista el martes 21 a la misa que monseñor Colombo y el conjunto de los obispos celebrarán en la Basílica de Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco. La Conferencia Episcopal invitó al Presidente al oficio religioso, al igual que a sus ministros, a todos los gobernadores y a los titulares del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Milei tiene programado un viaje a Israel y no iría a la misa que el Episcopado celebrará el martes 21 en la Basílica de Luján, en el primer aniversario de la muerte del papa Francisco Nicolás Suárez

En el diálogo que León XIV mantuvo con los periodistas en el avión que lo llevó a Argelia, el pontífice dijo: “No le tengo miedo a la administración Trump o a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que tengo que hacer y es el motivo por el que la Iglesia está aquí”.

Pensamiento y armas

“No tengo miedo ni de la administración Trump, ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que creo que estoy llamado a hacer y lo que la Iglesia está llamada a hacer. No somos políticos. No estamos buscando hacer política exterior, como él la llama, con la misma perspectiva que él podría entenderla. Pero sí creo que el mensaje del Evangelio, ‘benditos sean los pacificadores’, es un mensaje que el mundo necesita escuchar hoy”, fueron las palabras del Papa en respuesta a Trump.

Frente a la consulta de LA NACION acerca de si en la Iglesia existe temor de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán adquiera cada vez más expresiones de carácter religioso, monseñor Colombo afirmó que el Santo Padre “nos enseñaba en ese mensaje por la Jornada Mundial de la Paz que un servicio fundamental que las religiones deben prestar a la humanidad que sufre es vigilar el creciente intento de transformar incluso los pensamientos y las palabras en armas”.

“Las grandes tradiciones espirituales, así como el recto uso de la razón, nos llevan a ir más allá de los lazos de sangre o étnicos, más allá de las fraternidades que sólo reconocen al que es semejante y rechazan al que es diferente”, dijo el arzobispo de Mendoza, al citar el mensaje del Papa. Señaló que “estas palabras son una respuesta a quienes quieran convertir sus pretensiones bélicas en cuestiones religiosas”.

Fuentes de la Iglesia consultadas por este diario destacaron que los obispos en Estados Unidos respaldan las afirmaciones de León XIV y le dan la razón, como ocurre también en Italia. “En contraste con Trump, el Papa es muy medido y está en su rol. Siempre aclara que no es un político y no cumple una función específica en ese campo. Predicar el evangelio”, se insistió. Reconocen, sin embargo, que “el Papa es siempre una voz moral, aunque no tiene peso en escenario internacional”.