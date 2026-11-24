El arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, convocó para este martes por la tarde a diputados provinciales bonaerenses para expresar la “profunda preocupación” de la Iglesia ante el avance de la ludopatía.

La reunión, que será en la sede del Arzobispado platense, tiene como objetivo conocer el estado de avance de distintos proyectos legislativos para combatir las apuestas de menores de edad. En la Cámara de Diputados bonaerense se discuten distintas iniciativas, que aún no consiguieron consenso para aprobarse en el recinto, donde mañana se celebrará la última sesión ordinaria del año.

“Motiva esta convocatoria nuestra profunda preocupación pastoral y social ante el avance de la ludopatía y las apuestas online, una problemática que golpea con particular crudeza a niñas, niños y adolescentes y a las economías familiares de nuestra provincia. Como es de público conocimiento, la Iglesia Católica en la Argentina a través de la Conferencia Episcopal, la Pastoral Social y en sintonía con los recientes llamados del Papa León XIV, viene acompañando con especial atención el tratamiento legislativo de esta materia, habiendo instado al Honorable Senado de la Nación a avanzar con urgencia antes de que la iniciativa nacional pierda estado parlamentario el próximo 30 de noviembre”, se subrayó en la convocatoria eclesiástica que recibió la Presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense, a cargo de Alejandro Dichiara (Partido Justicialista).

“En ese mismo espíritu de compromiso por el bien común, consideramos prioritario acompañar en estos momentos con un ámbito de escucha e intercambio plural con los representantes del pueblo bonaerense. El propósito de la reunión será conocer de manera directa el estado parlamentario y los alcances de las diversas propuestas legislativas presentadas en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para la prevención de la ludopatía, la regulación y limitaciones del juego en línea y el reordenamiento de su impacto socioeconómico”, se indicó en la nota, firmada por monseñor Carrara (también presidente de Cáritas Argentina) y los obispos de las diócesis bonaerenses.

La convocatoria de la Iglesia buscará, además, “compartir la mirada y la experiencia territorial” de las comunidades diocesanas, “propiciando las respuestas y colaboraciones concretas que requiere nuestro pueblo y la protección de los sectores más vulnerables”.

A nivel nacional, un proyecto contra la ludopatía que tiene media sanción de la Cámara de Diputados perdería estado parlamentario si el Senado no lo trata antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el período ordinario de sesiones.

En la provincia de Buenos Aires, existen proyectos contra la ludopatía de La Cámpora (Facundo Tignanelli) y del diputado Juan Pablo De Jesús (cercano a Martín Insaurralde). Si bien ninguna de las iniciativas tiene el recorrido completo por comisiones para llegar al recinto en la última sesión ordinaria -prevista para este miércoles, desde las 15-, fuentes legislativas no descartan que la presión de la Iglesia provoque que el tema ingrese en el debate, al menos sobre tablas. Sin embargo, las opiniones están divididas y distintas fuentes desconfían de que las iniciativas puedan llegar al debate.