La Iglesia presentó la canción oficial para la visita del papa León XIV a la Argentina

Luego de que el Vaticano confirmara el programa oficial del viaje del papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, la Iglesia difundió la canción oficial para la visita pastoral y apostólica del Sumo Pontífice.

La pieza musical, Argentina con el Papa León, fue compuesta por Gabriel Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, quienes ganaron el concurso nacional que lanzó el mes pasado el Episcopado para seleccionar la obra que acompañará al Papa durante su paso por el país.

La canción oficial para la visita del papa León XIV a la Argentina

La convocatoria gratuita estuvo dirigida a músicos y compositores argentinos mayores de 18 años. Las canciones debían ser originales, inéditas, compuestas especialmente para el concurso y tener una duración de entre dos y cuatro minutos.

La Iglesia remarcó que la cantidad de obras que recibió el jurado, que estuvo integrado por miembros designados por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), provenientes de ámbitos eclesiales y del mundo de la música, exhibe “la alegría y los deseos de recibir al Santo Padre como pueblo”.

"Argentina con el Papa León"



Anuncio de la canción oficial para la visita del #PapaLeónXIV



¡La venida del Papa a la #Argentina ya tiene canción!https://t.co/HEGEFhlq3Z — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) September 24, 2026

Luego de anunciar la canción ganadora, la CEA manifestó su deseo de que “todos los argentinos podamos sentirnos expresados en ella y la cantemos con mucho gozo” durante las actividades para preparar la visita de León XIV a la Argentina.

El lunes pasado, el Vaticano también confirmó el logo y el lema elegidos para la visita histórica. “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, reza el mensaje, sobre una cruz en celeste y blanco.

Una pancarta del papa León XIV en el exterior de la iglesia de San Cayetano Natacha Pisarenko - AP

“El logotipo nace de la idea central de un pueblo en el que todos son acogidos y ninguno queda excluido, un pueblo que tiene a Cristo como centro. La diversidad es representada a través de una corola de muchas y pequeñas figuras humanas estilizadas, de diferentes formas, dimensiones y tonalidades de colores, reunidas en una única composición”, comunicó la Santa Sede.

El Papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre por la tarde. Ese mismo día tendrá una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El lunes 9 celebrará misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y el 11 se hará la misa frente a la Basílica de Luján.

También visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, partido de Almirante Brown, y celebrará en Córdoba su segunda gran misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

En ese contexto, el Gobierno confirmó en las últimas horas que decretará feriado nacional por la visita de León XIV el 9 de noviembre. También podría dar asueto otros días que el Santo Padre esté en la Argentina.

Será la primera visita de un papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987, hace casi 40 años.

La letra de la canción oficial

Argentina con el Papa León

Argentina, caminando

con esperanzas, intentando

ser Iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan

y con la Virgen de Luján hoy decimos:

-¡Bienvenido todo el mundo,

en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León,

con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!

Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa,

testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular

para edificar nuestra Iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León,

con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!

Es tiempo de que Argentina se levante.

¡Argentina con León!