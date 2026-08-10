La Iglesia lanzó un concurso para elegir la canción oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina
La convocatoria es gratuita y está dirigida a músicos y compositores argentinos mayores de 18 años; los temas que se presenten deben ser originales, escritos especialmente para este concurso, durar entre dos y cuatro minutos y estar escritos en castellano, aunque podrían incorporar lenguas originarias
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La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativas y, en ese marco, la Iglesia lanzó un concurso nacional para elegir la canción oficial que acompañará la visita del Pontífice al país. El viaje está previsto para noviembre y, según el recorrido anunciado, el Sumo Pontífice visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba.
De acuerdo con las bases y condiciones publicadas en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, la convocatoria es gratuita y está dirigida a músicos y compositores argentinos mayores de 18 años. Las canciones deberán ser originales, inéditas, compuestas especialmente para el concurso y tener una duración de entre dos y cuatro minutos. Deberán estar escritas en castellano, aunque podrán incorporar lenguas originarias. La inscripción estará abierta desde este lunes 10 de agosto hasta el 10 de septiembre.
Las bases también contemplan el uso de inteligencia artificial como herramienta auxiliar durante el proceso de producción. Sin embargo, establecen que la melodía principal, la armonía y la estructura de la canción deberán ser exclusivamente de creación humana.
El jurado estará integrado por miembros designados por la Conferencia Episcopal Argentina, provenientes de ámbitos eclesiales y del mundo de la música. La canción ganadora, que podrá ser presentada por una persona o por un grupo, se conocerá el 24 de septiembre y se convertirá en la obra oficial de la visita del Papa.
Características del concurso
- Mayores de 18 años con ciudadanía argentina.
- La canción puede haber sido creada de manera individual o grupal.
- Para garantizar la absoluta imparcialidad y objetividad del jurado, ninguno de los archivos enviados (audio, letra o reseña) deberá contener datos personales o identificatorios del participante. Todos los archivos deben nombrarse únicamente con el título de la obra.
- Período de inscripción y de entrega de canciones: desde el lunes 10 de agosto hasta el 10 de septiembre.
- La canción debe ser original, inédita y haber sido compuesta específicamente para esta edición del concurso. Por lo tanto, no podrá haber sido publicada anteriormente en plataformas digitales ni estar sujeta a contratos de derechos de autor.
- Género musical: libre.
- Duración: mínimo dos minutos y máximo cuatro.
- Idioma: castellano (puede incluir lenguas originarias de forma complementaria).
- Se permite el uso de inteligencia artificial generativa únicamente como apoyo auxiliar para los siguientes procesos de producción: edición de audio, mezcla o masterización, generación de acompañamientos instrumentales de soporte.
- No se permitirá la inteligencia artificial: para la generación total o sustancial de la letra o de la composición musical mediante, el uso de contenidos generados por IA que no garanticen originalidad o que reproduzcan canciones existentes; la generación, la síntesis o la clonación de la voz principal o de los coros.
- Los participantes cederán los derechos de autor a la Conferencia Episcopal Argentina, quien podrá hacer las modificaciones que considere necesarias en lo que respecta a la letra y la música.
- Publicación de la canción ganadora: 24 de septiembre.