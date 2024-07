La incomodidad se apodera del kirchnerismo tras la cuestionada autoproclamación de Nicolás Maduro en Venezuela

Escuchar

En el kirchnerismo, la victoria autoproclamada y envuelta en acusaciones de fraude de Nicolás Maduro en Venezuela genera una evidente incomodidad, que se expresa en el silencio de sus referentes, apoyos desmentidos, declaraciones que se prestan a interpretaciones varias y se intentan relativizar, y en la cantidad de figuras del espacio mencionadas como supuestos veedores que aclararon que no viajaron a Caracas para la elección.

Las figuras centrales del kirchnerismo se mantienen en silencio. La expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, evitaron pronunciamientos públicos sobre el resultado de la elección en Venezuela, y fuentes de sus entornos no adelantaron a LA NACION ninguna posible expresión.

La agrupación La Cámpora , liderada por Máximo Kirchner, se despegó de cualquier apoyo a Maduro , al desmentir un comunicado del canciller venezolano, Yvan Gil, en el que se la mencionaba como una de las cien organizaciones que avalaban el resultado electoral.

Andrés Larroque, ayer, en una conferencia de prensa del gobierno bonaerense Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, hizo declaraciones radiales en las que cuestionó las reacciones del presidente Javier Milei. “Lo veo al presidente argentino más interesado por lo que ocurre en Venezuela que por la realidad de nuestro país. La verdad es que llama la atención que tenga expresiones, además, casi llamando a un golpe de Estado. Me parece que, en todo caso, hay que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y la voluntad popular”, afirmó ayer a El Destape. Desde su entorno, negaron que se haya tratado de un apoyo a Maduro y señalaron que el funcionario debió haber utilizado alguna expresión “más neutra”.

En distintas terminales del kirchnerismo, señalaron a LA NACION que no tenían previstos pronunciamientos sobre Venezuela. Así se expresaron fuentes cercanas a intendentes cristinistas, y legisladores y funcionarios camporistas.

Entre los jefes comunales peronistas, se diferenció Ariel Sujarchuk (intendente de Escobar), que a través de la red social X (exTwitter) señaló que “ningún dirigente que defienda la democracia puede avalar el presente de Venezuela”, y añadió: “La falta de transparencia deja en claro un proceso electoral confuso y enrarecido. No respetar la voluntad popular no es de izquierda ni de derecha, es golpista. Acompaño a todos los que en este momento defienden los valores democráticos: la comunidad internacional debe exigir que se conozcan y se verifiquen las actas electorales para respaldar con firmeza lo que el pueblo venezolano eligió en las urnas”.

El silencio se impone. “El tema tiene su complejidad. Prima la cautela. Fue muy precipitado lo de Milei y [Mauricio] Macri porque fue mientras se contaban los votos. No hay un interés particular en reivindicar a Maduro. Pero que pase tanto tiempo y que no estén los datos quiere decir que algún problema hay”, admitió un dirigente kirchnerista bonaerense , ante la consulta de este diario. Una fuente de La Cámpora indicó que no recibieron directivas para mantenerse prescindentes.

Una seguidilla de dirigentes kirchneristas negaron también haber sido veedores de los comicios venezolanos, aunque aparecieron con ese papel en algunos artículos. En esa línea se manifestaron los sindicalistas Hugo Yasky y Roberto Baradel. Otro de los políticos kirchneristas que circuló como eventual veedor fue Mario Secco, el intendente de Ensenada. Pero, desde el círculo de confianza de este jefe comunal de orientación fuertemente cristinista, desmintieron que haya viajado a Venezuela.