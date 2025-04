Claudio Vidal: “A Milei a veces no le queda otra que actuar mediante un decreto”

Claudio Vidal tiene 44 años y es el gobernador de Santa Cruz tras desbancar al kirchnerismo, que llevaba más de tres décadas en el poder. Su raíz política surgió en el Sindicato de Petroleros y Gas Privado, el trampolín que le permitió llegar primero a la Cámara de Diputados y, en 2023, a la gobernación. Se jacta de tener un buen vínculo con Javier Milei, aunque cuestiona la falta de diálogo con los gobernadores. Se esfuerza en dejar de lado a la Casa Rosada de la reciente polémica por la demolición de un monumento de homenaje a Osvaldo Bayer y hasta justifica la decisión del Presidente de designar por decreto a los jueces de la Corte Suprema. “Creo que todos los gobiernos suelen cometer errores por la falta de consenso o por los cortocircuitos en un canal de diálogo y no le queda otra que actuar mediante un decreto”, dice el santracuceño en una conversación telefónica con LA NACION.

De paso fugaz por Buenos Aires para sellar un acuerdo con YPF por la transferencia de activos de la petrolera a una empresa de la provincia, Vidal evita declaraciones que lo puedan complicar. Es mesurado y apoya a la gestión libertaria, pero a la vez evita criticar a Cristina Kirchner. “A la gente le va a costar mucho volver hacia atrás. No digo que todo haya sido malo. Lo que digo es que la aplicación de la misma receta durante tantas décadas no dio buenos resultados”, dice sobre el kirchnerismo, del que fue aliado en la elección de 2019, cuando Alicia Kirchner logró su reelección.

En el Congreso, los legisladores de su frente político se sumaron los bloques opositores amigos que auxiliaron a Milei en algunas sesiones cruciales, como la de la aprobación del DNU para habilitar un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Soy parte de un frente electoral y dos de los tres senadores nacionales son de este espacio. Si hay de algo que nos diferenciamos con el gobierno anterior de mi provincia es que somos democráticos, nos escuchamos y nos respetamos. Cada uno tiene libertad de acción”, argumenta Vidal sobre los posicionamientos que adoptarían José María Carambia y Natalia Gadano en la sesión por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

– ¿Cómo está hoy su relación con Milei? Usted destacó un reciente acuerdo con YPF por el impacto que tendrá en la obra pública, frenada desde la asunción de la gestión libertaria.

– Hay buena relación. Es una cuestión de respeto mutuo. Con respecto a la obra pública tengo una mirada distinta porque no es lo mismo en Buenos Aires que en la Patagonia, donde los lugares son de extensión territorial mucho más grande. Es difícil que el privado vaya a construir una ruta de 800 kilómetros sin saber si va a lograr recuperar esa inversión. Ahí es cuando el Estado debe generar garantías para invertir.

– Vialidad Nacional derribó un monumento a Osvaldo Bayer en su provincia. ¿Eso no agrietó su vínculo?

– Hay funcionarios que necesitan dar nota para tener mayor aceptación del gobierno nacional y toman ese tipo de decisiones que son contradictorias con nuestra historia. Los que vivimos en la Patagonia sabemos lo que es el reconocimiento de la lucha obrera.

– ¿Quién es el funcionario que dispuso la medida?

– Calculo que la decisión la tomo el presidente de Vialidad Nacional en mi provincia [Paulo Croppi]. No creo que haya sido una decisión directa desde el Poder Ejecutivo. Hay algunos que se creen más papistas que el Papa. Eso es lo que pasó.

– El Senado trataría los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte. ¿Cómo votarán los senadores santacruceños?

–Soy parte de un frente electoral y dos de los tres senadores nacionales son de este espacio [José María Carambia y Natalia Gadano]. Si hay de algo que nos diferenciamos con el gobierno anterior de mi provincia es que somos democráticos, nos escuchamos y nos respetamos. Cada uno tiene libertad de acción. No estoy de acuerdo que desde el Poder Ejecutivo de una provincia den órdenes e instrucciones a los legisladores. Respeto el voto de cada uno.

– ¿Está de acuerdo con que hayan sido designados por decreto?

– En este país se hicieron muchas cosas por decreto y por lo general no fueron tan buenas. Creo que todos los gobiernos suelen cometer errores por la falta de consenso o por los cortocircuitos en un canal de diálogo y no le queda otra al Ejecutivo que actuar mediante un decreto. Es lo que sucede en nuestro país, donde hay extremos y no hay una alternativa en el medio. Es un sistema de decretos al que también apelaron otros gobiernos.

– ¿Y su postura sobre Ficha Limpia?

– Estoy completamente de acuerdo y los senadores tienen que tomar ellos la decisión. La mala administración de fondos públicos y los hechos de corrupción inéditos como los que ocurrieron en la Argentina son los que nos perjudicaron en el pasado y en el presente. Hay que corregir esto porque nos va a condicionar el futuro. [En su provincia, sin embargo, no hay una normativa provincial en esta línea, aunque cinco municipios ya lo aprobaron].

– ¿Cómo está hoy el kirchnerismo en su provincia?

– A la gente le va a costar mucho volver hacia atrás. No digo que todo haya sido malo. Lo que digo es que la aplicación de la misma receta durante tantas décadas no dio buenos resultados. No creo que la sociedad argentina quiera volver al pasado. Si creo en la reconstrucción política a través de un proyecto de país, con consenso con todos los actores. Hay que construir una altertantiva del medio, los extremos no son buenos y nos los comparto.

Alicia Kirchner, como gobernadora, cuando recibió al gobernador electo Claudio Vidal

– ¿Qué puede suceder electoralmente en Santa Cruz en octubre?

– Somos parte de un frente electoral que lo integran peronistas, exkirchneristas, gran parte del radicalismo, está el Pro, socialistas y mucho gremialismo. Estamos dispuesto a hablar con todos los sectores.

–¿Puede incorporarse la Libertad Avanza?

– No hay diálogo con los actores de La Libertad Avanza en la provincia.

–¿Por qué cree que no se avanzó con los puntos trazados en el Pacto de Mayo con el Presidente?

–La dinámica de la gestión te va corriendo de la agenda, sobre todo con la difícil situación económica que atraviesa el país. Hay que retomar, pero primero tiene que haber más diálogo, hay que convocar a mesas de trabajo. Eso es principal para retomar el camino que planteó el Gobierno al incio de la gestión.

–¿El Gobierno interrumpió el diálogo?

– No, yo creo que están todos muy dedicados a la gestión. El gobierno nacional está dedicado a resolver la crisis económica y depende de cómo llega a un acuerdo con el Fondo Monetario. Es cuestión de tiempo y de esperar. Veo muchos palos en la rueda.

– ¿Quién pone palos en la rueda?

–Distintos actores de la política. Falta madurez política.

– Tras la puesta en escena del Pacto de Mayo, ¿la relación de Milei con los gobernadores comenzó personal, con negociaciones uno a uno?

– La relación ha pasado a ser más personal. Al tener una agenda más abultada, con más participantes en la mesa ayudaría a solucionar otros problemas que son de interés. Es lo que puede estar haciendo falta.

–¿El acuerdo con YPF lo gestionó con Milei?

– Es un acuerdo con la empres. YPF había tomado la decisión por mandato político de abandonar los yacimientos tradicionales de todo el país ya que por malas políticas de producción y trabajo generaba déficit todos los meses. Significa abandonar Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, parte de Neuquén y Mendoza. Logramos que YPF se haga cargo de los pasivos ambientales, algo que es beneficioso para todos. A través de la empresa Fomicruz se explotarán los yacimientos no convencionales de toda la provincia y se queda con todas las propiedades que eran de YPF. Además, recibimos un bono que será destinado a la obra pública. También un bono adicional de 135 millones de dólares por la falta de inversiones, por las inversiones pendientes hasta 2027. Lamentablemente en 2012, los gobiernos kirchneristas de mi provincia otorgaron las áreas a YPF sin compromisos de inversión. No estaba programada un solo peso de 2027 a 2047. Habían regalado todas las áreas.

– Usted fue sindicalista. ¿Cuál es su postura con respecto al paro de la CGT?

– La CGT sufre una crisis institucional profunda desde hace muchos años. Necesita participación activa de las bases. Como dirigente sindical que lo fui durante diez años siempre vi la lejanía de la conducción de la CGT nacional de lo que sucedía en las provincias. Hace muchos años que la CGT perdió la agenda obrera y dejó de representar a los trabajadores de todo el país. Le falta dinamismo y diálogo, y de discutir seriamente con cada gobierno. Ha fallado mucho la CGT, y no hablo solamente de esta. Hace varias décadas viene con un silencio absoluto y perdió el horizonte.

– ¿Cómo cree que se resuelve la interna del PJ?

–Lo mismo que en la CGT. Hace falta renovación, la necesitamos. Basta de los mismos actores.

Nicolás Balinotti Por