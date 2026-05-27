La intendencia de Morón suma dos casos policiales de alto impacto y piden interpelar a Lucas Ghi

Los hechos policiales impactan este año con particular énfasis sobre la Municipalidad de Morón, que conduce el intendente Lucas Ghi, alineado con el PJ. En al menos dos investigaciones relevantes quedaron involucradas dos mujeres que son empleadas de la intendencia. Una de ellas fue detenida por su presunta participación en la trama de extorsión que se desveló por detrás del suicidio de un soldado que cumplía funciones en la residencia presidencial de Olivos; el otro caso que conmociona por estas horas las estructuras políticas del distrito es el de una directora municipal que está prófuga en una investigación por narcotráfico.

Karen Yael Cufré, que era empleada en el centro de monitoreo de la municipalidad, fue detenida en febrero de este año acusada de integrar una banda que realizaba extorsiones digitales contra sus víctimas, entre las que estaba el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que se quitó la vida en la quinta de Olivos, en diciembre del año pasado.

Cufré trabajaba en la Central de Monitoreo de Plaza Alsina, en la localidad de Villa Sarmiento. Cuando la investigación recayó sobre ella, la municipalidad que conduce Ghi (enfrentado a su antiguo jefe político local, Martín Sabbatella, y alineado en la interna del peronismo con Axel Kicillof) comunicó que la había separado de su puesto.

Karen Yael Cufré, detenida por las extorsiones que habría sufrido el soldado Gómez, que se suicidó en la quinta de Olivos

La comuna informó que tomó a Cufré como personal temporario en el centro de monitoreo y que, “tras los hechos del 16 de diciembre pasado, que derivaron en el fallecimiento del soldado Rodrigo Andrés Gómez en la quinta presidencial de Olivos, y ante la investigación que analiza posibles vínculos con allegados a la agente, se dispuso su cesantía inmediata semanas atrás”.

Por estos días, la intendencia moronense volvió a quedar envuelta en un capítulo policial. La policía bonaerense busca desde el viernes a Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la municipalidad, que está prófuga tras un allanamiento en su casa de Castelar Sur en el que se halló medio kilo de cocaína. Ghi la separó del cargo el último viernes.

Ortigoza fue nombrada directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad el 16 de junio de 2025, según consta en un decreto municipal al que tuvo acceso LA NACION. En ese documento oficial firmado por el intendente, por el secretario de Legal y Técnica Hernán Sabbatella, y por la secretaria de la Unidad Intendente Estefanía Franco, se indica que Ortigoza es “idónea” para el cargo. Se especificó que tendría “48 horas semanales de labor” y que su cargo era “dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Abordajes de las Violencias por Razones de Géneros y Dispositivos Integrales de Protección, perteneciente a la Secretaría de Géneros, Mujeres y Diversidad”.

Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria de Morón que está prófuga en una investigación por narcotráfico

La mujer que se encuentra prófuga forma parte de una familia militante de Nuevo Encuentro en el barrio San Juan, en Castelar Sur. Ante la interna entre Sabbatella y Ghi, parte de la familia quedó del lado del exintendente y ella, junto al actual jefe comunal. En ese marco, accedió al cargo de directora en un área en la que fueron desplazados funcionarios alineados con Sabbatella, como Cinthia Frías, que era secretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad.

El nuevo hecho policial que salpica a la intendencia de Morón derivó en un pedido de interpelación contra Ghi que presentó la oposición en conjunto (La Libertad Avanza, Pro y monobloques). Se tratará en el Concejo Deliberante mañana, sobre tablas, para lo que se necesitan dos tercios de los ediles (16 sobre 24). Producto de la interna con Sabbatella, el intendente Ghi cuenta con un bloque oficialista partido en tres: seis le responden; cinco son sabbatellistas, y dos pertenecen al Frente Renovador.