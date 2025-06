La intendenta de Catamarca que pidió licencia y se fue de viaje negó haber dicho que estaba enferma: “No hay nada oculto”.

Luego de que trascendiera que Susana Zenteno, intendenta de Valle Viejo, Catamarca, había pedido licencia por enfermedad para irse de vacaciones y se ausentó a un acto por el 25 de mayo, la funcionaria explicó que nunca dijo haber estado enferma y responsabilizó a su equipo de asesores. Afirmó que ella no firmó el decreto en el que se informó su ausencia y dijo que su secretaria escribió la nota en la que se aclara que faltó por por un problema de salud.

“Yo nunca dije que estaba enferma. Yo sé que se generó un conflicto muy grande, por eso estamos hablando acá. Yo nunca pensé que esto podía generar tanto problema. Pido disculpas si es una responsabilidad mía“, expresó Zenteno en Telenoche y agregó: ”Estaba hecho el decreto donde yo me ausentaba seis días, pero no era por enfermedad. Solo decía que me iba a ausentar. Cuando son menos de 15 días no hay que aclarar el motivo. Tampoco dije que iba a viajar porque es una cuestión privada“.

Acto seguido, la intendenta de Unión por la Patria asumió la responsabilidad de que el decreto no fue firmado por ella y sostuvo que su equipo lo resolvió con una nota que fue dirigida al representante del Concejo Deliberante, en la cual decía que no iba a estar presente por un problema de salud. Zenteno aseguró que su secretaria la escribió aunque no sabía que ella estaba de vacaciones y señaló: “Yo firmé muchos papeles ese día. Reconozco mi error y pido disculpas a mi pueblo de Valle Viejo, no hay nada oculto".

“Yo soy una intendenta que se debe al pueblo y mi deber es darle una respuesta. Cometí un error, soy humana”, manifestó a modo de disculpas, a la vez que añadió: “La nota en la que se dice que falté por un problema de salud la hizo mi secretaria el sábado. Soy intendenta hace seis años y es la primera vez que salgo de viaje”.

La funcionaria pública fue descubierta en un resort de República Dominicana, una isla paradisíaca del Caribe por un video subido por la hija de Zenteno, Marianela Sosa, que es a su vez directora de Acción Social de Valle Viejo. La radio local Valle Viejo llamó al Hotel Iberostar de Bayahibe (cerca de Punta Cana), y su personal confirmó que ambas estaban alojadas ahí.

En tanto, Ángel Barrios, presidente de la Juventud Radical de la provincia, pidió investigar la maniobra irregular de la funcionaria y el origen del dinero que utilizó para pagar el viaje, ya que alegó la posibilidad de una malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

El pedido de licencia de la intendenta de Valle Viejo.

Qué dijeron desde el municipio

El secretario general del municipio, Rolando Contreras, defendió a Zenteno y argumentó que se trataba de un período de vacaciones, aunque reconoció que hubo un “olvido” en la firma del decreto que debía formalizar su ausencia y delegar funciones. Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Cisternas, contradijo la versión oficial y declaró que no fue notificado del viaje y que solo recibió información sobre la enfermedad de la intendente.

El comunicado oficial, dirigido a Cisterna, confirma su versión. El texto, con fecha del 24 de mayo de 2025, señalaba: “Me dirijo a usted, a fin de formalizar la siguiente comunicación: por una indisposición sobreviniente, la Sra. Intendenta del Municipio se encuentra imposibilitada para ejercer sus funciones razón por la cual y de conformidad a las previsiones de nuestra Carta Orgánica Municipal, queda usted, a cargo del Departamento Ejecutivo hasta el próximo jueves, previéndose que el día viernes retome sus funciones, Dios mediante.”