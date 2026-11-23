CÓRDOBA.- La disputa por el liderazgo del peronismo de cara a 2027 ya empezó a salir de los discursos y se empezó a meter en el territorio. Al hasta hace poco único precandidato Axel Kicillof se le sumó Sergio Massa. Ambos buscan convertirse en una alternativa frente a Javier Milei y, para hacerlo, deben reunir el apoyo de gobernadores y referentes provinciales, tanto de peronistas como de otros que encabezan sus propios espacios.

Kicillof y Massa parten de posiciones diferentes y tienen vínculos de distinta intensidad con sus interlocutores. Los modelos de construcción política del gobernador y del jefe del Frente Renovador difieren. El tigrense desde siempre construyó puentes y alimentó sus vínculos con los dirigentes del interior. El gobernador, en cambio, tiene un círculo de referencia más reducido y las relaciones con sus pares tomaron vigor recién en los últimos tiempos.

Ambos son conscientes de que deben construir una coalición que exceda al kirchnerismo y que deben superar la desconfianza que sus figuras generan en el electorado más amplio. En esa tarea, los gobernadores son una pieza decisiva: aportan estructura territorial, legisladores y capacidad de movilización.

Mientras Massa prioriza el trato personal -a algunos de sus invitados al acto de San Fernando los tuvo una hora en el teléfono al momento de la convocatoria-, Kicillof armó un grupo de enviados a las provincia. Entre ellos están sus ministros Andrés Larroque (Desarrollo Social), Javier Alonso (Seguridad), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Estela Díaz (Mujeres). También realizan esa tarea Mariano Cascallares, Javier Rodríguez, Julio Pereyra, Alberto Descalzo y Jorge Ferraresi.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof NICOLAS ABOAF

Kicillof busca construir desde su condición de gobernador y con una organización propia, como es el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que es la herramienta con la que intenta nacionalizar su liderazgo sin quedar subordinado a la estructura del PJ bonaerense ni a la conducción de Cristina Kirchner.

Su estrategia incluye visitas a provincias (que aseguran se expandirán con el paso del tiempo), reuniones con gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales (buscando ampliar el grupo de solo peronistas), y abordaje de una agenda de temas que excedan a Buenos Aires.

No todos los contactos con sus pares son de potenciales aliados electorales; en muchos casos son acuerdos institucionales que, de todas maneras, lo muestran ampliando su círculo de intercambios. Por ejemplo, compartió una mesa en el CFI con Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Elías Suárez (Santiago del Estero) y viajó a Jujuy para reunirse con Carlos Sadir. Tiene previsto visitas a Chubut, Mendoza y Santa Fe.

El plenario federal del MDF en Avellaneda reflejar esa voluntad de expansión; reunió delegaciones de distintas provincias, organizaciones sociales, sindicatos, intendentes y legisladores.

Desconfianzas mutuas

Kicillof administra la provincia con mayor peso electoral, económico y legislativo del país, distrito que históricamente sufre discriminación en función de los aportes que hace y, desde esa posición, busca estructurar un discurso federal que alcance a mandatarios que tienen diferencias con el kirchnerismo y los libertarios.

A la vez, Buenos Aires por su centralidad política y concentración de poder peronista también genera desconfianza entre los dirigentes del interior, donde hay necesidades y agendas propias. “Ya demasiados temas tenemos nosotros para quedar en medio de la pelea entre él y Cristina Kirchner”, desliza ante LA NACION un ministro político de una provincia con gobierno de partido propio.

La discusión por las PASO introdujo otro ruido. Para Kicillof la competencia interna era el mecanismo para ordenar las candidaturas y evitar los acuerdos entre cúpulas y varios de sus colegas aportarán los votos en el Congreso para suspenderlas.

Los mandatarios peronistas Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Sergio Ziliotto tienen diálogo fluido con Kicillof, al igual que el fueguino Gustavo Melella. Sin embargo, ninguno ha tomado decisiones públicas sobre la candidatura del bonaerense. Por ahora, todos observan y no avanzan.

Osvaldo Jaldo, de Tucumán y Gustavo Sáenz, de Salta, junto con Jalil priorizan la gobernabilidad provincial y colaboran con los libertarios en el Congreso, mientras que tampoco dicen cómo jugarán en las nacionales.

Massa en San Fernando, rodeado de figuras provinciales como Natalia de la Sota, Gerardo Zamora y Juan Manuel Urtubey, entre otros Camila Godoy

Massa, por su lado, lleva años de construcción de una red de relaciones políticas que atraviesa distintos sectores del peronismo. Y, una vez más, busca capitalizarla mostrándose como un “articulador” incluso con sectores que no acompañarían a Kicillof.

“Habla de un peronismo más amplio, con más participación -reflexiona un dirigente del interior-. No es muy distinto de lo que vimos cuando terminó siendo él candidato, cuando logró desplazar a los nombres elegidos por Cristina Kirchner. Los gobernadores jugaron un rol clave entonces”.

La referencia es a lo que pasó en 2023, cuando el catamarqueño Raúl Jalil y el santiagueño Gerardo Zamora viajaron a Buenos Aires en representación de sus pares peronistas. Ya estaba definida la fórmula Eduardo de Pedro- Juan Manzur, pero dieron vuelta la historia en un encuentro con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el propio Massa.

Ante la consulta de este diario, desde el círculo de mandatarios peronistas señalan que “es poco probable” que esa historia vuelva a repetirse. Pero, uno de ellos hace la salvedad: “Massa es siempre Massa, no hay que descartar nada”.

El acto del Día de la Militancia en San Fernando fue una señal clara de la estrategia. Allí estuvieron, entre otros, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y dirigentes territoriales de distintas provincias. Kicillof, que no fue invitado, tomó distancia y se mostró con estudiantes secundarios.

Con esa reunión, Massa buscó recuperar la idea de que los gobernadores y los referentes de las provincias deben tener participación en la definición de la estrategia nacional. El miércoles próximo estará en Misiones, donde verá a Passalacqua, empresarios y dirigentes locales.