LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, buscó proyectarse hoy como la contracara del rearmado peronista federal que se mostrará esta tarde con Sergio Massa en San Fernando. De esta manera, deja al Partido Justicialista (PJ) más cerca de un quiebre y con dos sectores divididos para resolver las candidaturas del año que viene.

Kicillof, que fue excluido del acto de San Fernando, eligió mostrarse en dos actividades con artistas y estudiantes universitarios en una foto “antirosca”, según decodificaron cerca del mandatario.

Kicillof poco antes de la cumbre del massismo se mostró en la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. NICOLAS ABOAF

Desde La Plata, Kicillof volvió a la carga con su discurso para posicionarse como eventual candidato a presidente: “No hay soluciones provinciales para problemas nacionales. Puede haber logros, pero no alcanza. Nunca va a alcanzar”, dijo. Luego lanzó: “Hay otro camino”.

Kicillof no irá a la cumbre peronista en San Fernando, pese a que en el último tiempo habló seguido con Massa para coordinar la posición frente a la embestida del Gobierno nacional para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso de la Nación.

Kicillof definió el intento de suspender las PASO como una “trampa” para cambiar las reglas de la contienda electoral.

Kicillof con estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata NICOLAS ABOAF

La convocatoria del massismo en San Fernando es una muestra de fuerza del Frente Renovador y sus aliados justo en un momento en que Kicillof necesita de la Legislatura bonaerense para aprobar sus leyes impositivas, de presupuesto y un pedido de endeudamiento para el último año de su gobierno.

Cerca de Massa buscaron bajar la tensión e informaron a LA NACION que el gobernador está invitado al encuentro de San Fernando. Diferente es la versión que dieron en La Plata, desde donde dijeron que Kicillof no había sido invitado. Massa mantiene diálogo con Kicillof, pero el Día de la Lealtad Peronista se mostró junto a la expresidenta Cristina Kirchner, con quien llegó ayer a un acuerdo para impulsar a Guillermo Michel a una banca del Consejo de la Magistratura.

Pese a estos movimientos, el líder del Frente Renovador dejó trascender que envió una propuesta a Kicillof para asistir a la cumbre que se celebra esta tarde en el norte del Gran Buenos Aires, a través del diputado Mariano Cascallares y del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, según se informó a LA NACION desde la organización del evento peronista alineado con Massa.

En la Gobernación se insistió en que “ni Kicillof ni el Movimiento Derecho al Futuro fueron invitados”.

“Axel estuvo hablando todos estos días con Massa por tema PASO, hay diálogo entre ellos, pero no se lo invitó”, precisaron en La Plata.

Por su parte, el referente peronista Juan Manuel Olmos- titular de la Auditoría General de la Nación (AGN)- admitió que Kicillof no fue invitado. “Hay una convocatoria a pensar el Día del Militante. Empezamos a pensar en diferentes sectores del peronismo juntarnos y hacer una convocatoria amplia. Pero teniendo en foco quiénes convocamos: el Frente Renovador, el peronismo federal, La Liga de Intendentes”, enumeró. “Los gobernadores tienen sus propias actividades. No fue premisa hacer cumbre de la unidad. Ni fijarse si está o no Kicillof o Máximo (Kirchner)”, dijo Olmos.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también se manifestó sobre el encuentro del massimo y el peronismo federal y le quitó relevancia: “No es un problema. Esperamos que les vaya bien”, dijo.

Axel Kicillof en el lanzamiento del MDF "Hábitat y Territorio", en el municipio de Florencio Varela. Prensa PBA

“No nos han participado. Tampoco es un problema. Desde nuestro sector también hemos hecho actos abiertos y participa quien se siente convocado. Les deseamos que tengan una gran actividad”, expresó Bianco en referencia al acto en el que se esperan 600 dirigentes del peronismo.

“Este es un año de construcción política para que el peronismo vuelva al gobierno”, dijo Bianco, mano derecha de Kicillof.

En tanto el gobernador se abocó a criticar al gobierno nacional, desde la Facultad de Ciencias Económicas: “Veo caras serias, caras de preocupación, pero quiere decir que estamos atravesando los mejores 18 meses de la historia argentina”, ironizó, tras las proyecciones exitistas que trazó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Luego se refirió a los alumnos presentes: “Esto que está pasando en Argentina está generando un desastre, una calamidad”. Kicillof habló acompañado del ministro de Economía, Pablo López, del intendente local Julio Alak, del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo y del presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol.