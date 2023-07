Los gobernadores oficialistas salen a la cancha para apuntalar a Massa tras haber pedido por su candidatura

escuchar

Los gobernadores oficialistas del Norte Grande saldrán a la escena política para apuntalar la campaña presidencial de Sergio Massa, candidato de unidad del espacio, algo por lo que ellos mismos bregaron en las horas previas al cierre de listas. Será en La Rioja, segunda parada de la gira por tres provincias que Massa encabezará también por San Juan y Tucumán. En el oficialismo están convencidos de que el apoyo de los líderes locales es fundamental para convencer en las bases sobre la necesidad de votar al precandidato presidencial.

Con este movimiento, Unión por la Patria (UP) buscará mostrar despliegue federal, al mismo tiempo que también reforzará sus apariciones en el estratégico conurbano bonaerense. De hecho este jueves, antes de salir rumbo a San Juan, visitará Ituzaingó y el sábado cuando regrese irá rumbo a La Matanza, para realizar una caravana junto a Axel Kicillof. “Donde el peronismo hace la diferencia es en el AMBA, el NOA y NEA”, dicen y hacia allí apuntan sus esfuerzo.

Massa viajará este jueves por la noche rumbo a San Juan donde hará noche y luego se mostrará a la mañana junto al gobernador saliente, Sergio Uñac y el exmandatario provincial, José Luis Gioja. San Juan es una de las provincias en las que el justicialismo resultó derrotado en el último tiempo. Luego de eso volará a La Rioja, donde el escenario fue inverso con la reelección del gobernador Ricardo Quintela. Allí tendrá el evento más fuerte con un almuerzo y acto con la presencia de Raúl Jalil, de Catamarca; Gerardo Zamora de Santiago del Estero, con quien ya se mostró esta semana; Gildo Insfrán, de Formosa; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones y Gustavo Bordet, de Entre Ríos.

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, participó anoche de los festejos por los 470 años de la capital de Santiago del Estero junto al gobernador Gerardo Zamora. Télam

“Son una parte fundamental de la campaña. Son los jefes territoriales. La lógica es que se trabaje de abajo hacia arriba por Massa. Ellos van a formar mesa para trabajar por él”, sostienen hombres de la campaña.

Jalil y Zamora fueron quienes el 22 de junio pasado volaron a Buenos Aires en representación de sus pares oficialistas con el pedido de un candidato de unidad. Fue cuando ya estaba definida la fórmula Eduardo de Pedro- Juan Manzur que competiría contra la de Daniel Scioli. En la capital nacional ambos se reunieron con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el propio Massa, para cambiar los hechos. Poco más de 24 horas después se conocía la fórmula de unidad de Massa junto a Agustín Rossi, quien también participará de la comitiva de este viaje al igual que de Pedro, jefe de campaña de Massa. En el medio de todo eso Quintela había dado indicios de lo que sucedía.

“Las tres patas de la coalición estarán representadas”, dicen en el oficialismo respecto de la comitiva en referencia al massismo, el albertismo y el kirchnerismo. Ante la inusitada “armonía” interna que el espacio busca transmitir desde entonces y frente a la comparación con las internas que marcaron su realidad durante los años de gestión la respuesta es: “No importa de dónde venimos, sino dónde estamos y adónde vamos” . Y apuntan a que los problemas internos ahora son “patrimonio de la oposición”, en referencia a Juntos por el Cambio (JxC).

En el oficialismo explican por estas horas que es fundamental hacer hincapié en la idea de un país federal. Es también la forma con la que apuntan a sus adversarios: “(Javier) Milei no logró hacer pie en ninguna elección provincial y ellos (por JxC), siguen teniendo la misma lógica de una fuerza porteño-céntrica. Si no fuera por los radicales no tienen territorio en el país. Nosotros no somos pituquitos de Recoleta”, completaron en alusión a la polémica frase dicha por el gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora.

Conurbano-Norte Grande- Conurbano

En las próximas 96 horas Massa se mostrará en el conurbano, luego hará el circuito por las provincias para terminar el sábado en una caravana junto a Kicillof por La Matanza, el distrito más populoso del territorio bonaerense y donde hay disputa interna. “Donde el peronismo hace la diferencia es en el AMBA, el NOA y NEA”, detallan y agregan que es allí donde en 2019 el entonces Frente de Todos (FdT) obtuvo una cosecha similar de votos que las que tuvo el espacio en el conurbano bonaerense. El escrutinio electoral marcó que las 10 provincias que componen ambas regiones aportaron al espacio 1,708,316 votos más que JxC.

Manzur, Massa y Jaldo

Agregan que es momento de dar la discusión sobre “dos modelos de país”: “uno porteñocéntrico y más especulativo y otro más federal y productivo” y arriesgan un concepto que ante un plano económico tan complejo como el que atraviesa el país parece inverosímil al decir que ofrecen una “Argentina de previsibilidad”.

Detrás del viaje también hay un impulso del oficialismo de aprovechar el triunfo Córdoba, para avanzar en el interior y con los gobernadores impulsándolos. Por eso planean para después de este periplo, y antes de las PASO, otro de similares características.

Es el sprint final de un Massa que, explican, el primer mes desde que fue elegido como precandidato presidencial estuvo más abocado a la gestión por las dificultades con el FMI y que ahora ya está más en modo candidato que ministro. “Va a tener más actividades en tres días que desde que empezó la campaña”, apuntan sobre este primer tramo previo a las primarias que definirán, por sobre todo, con quién competirá y lo que vendrá desde entonces.