La investigación del atentado a Cristina Kirchner, en vivo: la declaración de los acusados y las últimas noticias

20.35 Alberto Fernández volvió a cargar contra los medios y la Justicia

Durante la Convención Anual de la Cámara Argentina, el Presidente habló de una “Argentina lastimada” -luego del intento de asesinato contra la vicepresidenta- y volvió a apuntar contra los medios de comunicación y la Justicia como quienes sentaron las bases para que el hecho ocurriese.

“No podemos dar más espacio a los constructores del odio. Algunos medios corren presurosos para difundir la escena de bolsas mortuorias con la cara de la Vicepresidenta y lograr el testimonio de los autores del mensaje. El objetivo no es informar, sino generar indignación”, opinó Fernández.

Sobre Fernando Sabag Montiel, el hombre de 35 años que gatilló contra CFK: “Quien intentó un magnicidio no es un monstruo escapado de una tierra lejana, ni nació marcado para ser asesino. Es un joven que vive con nosotros, que vive en nuestra sociedad, que un día se ubicó por fuera de los márgenes de la democracia, lleno de odio y de rencor, y rompió nuestro acuerdo de convivencia, nuestro pacto democrático”.

El presidente Alberto Fernández encabezó la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción Télam

20.18 Comenzó la indagatoria a Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel decide si hablar o no

La novia de Fernando Sabag Montiel llegó al juzgado de María Eugenia Capuchetti y parece estar dispuesta a hablar sobre el ataque a la vicepresidenta, para dejar el claro su posición con respecto al episodio y su relación con tirador, quien el jueves por la noche gatilló un arma contra Cristina Kirchner.

La mujer fue conducida al juzgado en medio de extremas medidas de seguridad, acompañada de su defensor oficial, Gustavo Kolman. Va a hacer una “escueta declaración”, dijeron fuentes del caso a LA NACION. En el comienzo de la indagatoria le leerán la acusación.

El documento la señala como partícipe en la tentativa de homicidio. Luego, exhibirán las pruebas en su contra, entre las que se cuentan las fotografías del celular de su novio, donde aparece con el arma empleada durante el atentado y las imágenes tomadas en inmediaciones al departamento de Cristina Kirchner.

Una vez finalizada la indagatoria, que podría llegar a durar más de dos horas, el tirador tendrá la posibilidad de ampliar su declaración -el pasado viernes se había negado a hablar sobre lo ocurrido-. Existe la posibilidad de que vuelva a rechazar dar testimonio.

Traslado de Brenda Uliarte a Comodoro Py Santiago Filipuzzi - LA NACION

20.06 Las declaraciones del padre de Brenda Uliarte tras su detención

El padre de Brenda Uliarte, Leonardo, se refirió esta tarde a la situación de su hija, detenida por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y consideró que la joven se encuentra “muy influenciada” por su novio Sabag Montiel. “No sabe dónde está parada”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia.

“A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella”, señaló Uliarte, sobre las declaraciones de su hija días antes. “Todo esto último que vi de los libertarios, de Milei, a mí me asombra porque yo soy muy de Cristina. Yo le hablaba de Perón y cambia de tema”, expresó.

“Brenda fue abusada cuando era chica, yo lo sabía. Se la quité a la madre cuando tenía cinco años”, reveló. “Estoy contando todo lo que realmente es. Nadie se imagina lo que pasó, es una buena chica, muy sufrida. Se le murió la abuela, ahí también sufrió muchísimo, porque mi mamá era como su madre”, contó el padre.

Las últimas publicaciones de Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel y posible cómplice en el intento de asesinato contra Cristina Kirchner

“Hace dos años se murió su hijo, mi primer nieto. El nene nació con problemas, ese fue un trauma muy grande para ella”, señaló Uliarte. “Estaba con psicólogo y dejó de ir. Ella es muy inteligente, iba a la facultad, cuando le preguntaba cómo estaba me dijo que andaba bien”, aclaró el hombre.

Sin embargo, Uliarte admitió que estos últimos meses mantuvo poca conexión con su hija porque se encontraba muy abocado al trabajo. “Tratando de zafar de deudas que tenía”, precisó. Por otro lado, el hombre se refirió al curso de la investigación por el intento de magnicidio a la vicepresidenta y a las imágenes difundidas-

“Hoy aparecieron las cámaras [que muestran] que ella estaba, pero yo quiero decirles cómo fue afectada la mente de ella. Hablar de libertarios, hablar de corrupción, eso no es su mente. Es muy manejable ella, al sentir cariño por esta persona se dejó llevar”, manifestó para terminar.

20.04 Lo que podrían revelar las imágenes en los teléfonos celulares de los sospechosos

Las imágenes del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel y de su novia Brenda Uliarte, posando con el arma Bersa Thunder calibre 32, tomadas meses atrás, hacen pensar en que hubo un plan premeditado para atacar a Cristina Kirchner con esa pistola y que la chica mintió cuando dijo que no tenía conocimiento de la existencia del arma, deslizaron fuentes de la investigación.

Las fotos fueron sacadas Las fotos son de la tarjeta de memoria del celular de Sabag Montiel, que no se vio afectada cuando el teléfono fue reseteado a fábrica, cuando fue manipulado para extraer los datos del aparato. En una de las imágenes se ve a Brenda Uliarte posando de pie, con la pistola en la cintura, y en otra a Sabag Montiel colocando el arma cerca de su rostro.

Sabag Montiel y su novia posan con el arma

Los investigadores creen que hay una pequeña organización detrás de estas dos personas que instigaron el atentado contra la vicepresidenta. No hablan de un complot, sino de otra personas que pudieron haber instado a la pareja a actuar. Fuentes del caso dijeron que hay imágenes de días previos al atentado del jueves pasado que ubicaban a Sabag Montiel y a Uliarte en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner en Juncal y Uruguay.