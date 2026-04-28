El Gobierno oficializó la salida de Frugoni del Ministerio de Economía y la llegada de Herrmann

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la llegada de Fernando Augusto Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, tras la salida de Carlos María Frugoni. Además, incluyó la designación de Mariano Ignacio Plencovich al frente de la secretaría de Transporte.

La decisión se oficializó este martes a la madrugada mediante el Decreto 286/2026, con vigencia desde el 25 de abril. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

En un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de Frugoni X

En primer lugar, el decreto dispuso la aceptación de la renuncia de Frugoni al cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura, quien este domingo presentó su renuncia al cargo. En paralelo, también se formalizó la salida de Herrmann de la secretaría de transporte, función que ocupaba hasta ese momento dentro de la misma cartera. A continuación, el texto oficial establece la designación de Herrmann en infraestructura.

En tanto, para cubrir la vacante generada en transporte, el Gobierno nombró a Plencovich como nuevo secretario. Su designación también rige desde el 25 de abril, en línea con el resto de los movimientos definidos en el decreto.

Herrmann fue designado como reemplazante de Frugoni

Como informó LA NACION, Frugoni fue despedido del Gobierno luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El propio Frugoni había reconocido, cuando fueron expuestas sus propiedades en EE.UU., que cometió un error al no declararlas ante el fisco argentino.

La verificación de las propiedades y sociedades en el exterior no declaradas por Frugoni se dio en el marco del escándalo desatado en torno a Manuel Adorni (Foto: Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

El encuadre de la salida de Frugoni fue motivo de diferencias en el relato oficial. “Fue un despido”, sentenciaron de manera terminante voceros de la Presidencia. Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía advirtieron que fue Frugoni quien presentó la renuncia ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y que “decidió dar un paso al costado para aclarar su situación”.

En el Gobierno buscaron, además, diferenciar el caso de Frugoni del que afronta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por la compra de propiedades y viajes al exterior desde que es funcionario del gobierno de Javier Milei. “La diferencia es total: contra Manuel hay especulaciones, lo de Frugoni estaba comprobado”, indicaron en Balcarce 50 a LA NACION. En el Palacio de Hacienda dieron un veredicto similar.

Caputo definió que el reemplazante de Frugoni sea quien hasta este domingo por la noche era secretario de Transporte, Fernando Herrmann, un arquitecto de larga trayectoria en el sector privado que en enero de este año reemplazó a Luis Pierrini y debió hacerse cargo de las negociaciones con las empresas de colectivos y los gremios del sector.

El nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura trabajó más de 34 años como director general de Estudio Herrmann y arquitectos asociados, desde enero de 1992, y ejerció más de 20 años como socio gerente de Arquigrupo SRL, desde agosto de 2005.