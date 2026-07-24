La izquierda convoca a una protesta por la visita de la jefa del FMI

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), llegará el lunes próximo a Buenos Aires para seguir de cerca la gestión de Javier Milei y darle un nuevo espaldarazo al proyecto del Presidente de reformar la carta orgánica del Banco Central (BCRA). Su llegada, sin embargo, genera un fuerte rechazo en sectores de la oposición. El Frente de Izquierda (FIT), por ejemplo, convocó a una protesta para el lunes, a las 15, frente al Ministerio de Economía para repudiar su visita.

“Georgieva viene a apoyar a Milei y a su plan motosierra para que le siga garantizando los pagos de la usurera deuda externa. Los 4500 millones de dólares que se pagaron el 9 de julio representan 16 millones de jubilaciones mínimas. Milei y todos los gobiernos anteriores pactaron con el FMI, incluido el de Alberto y Cristina. ¡Fuera FMI de Argentina!”, dijo Juan Carlos Giordano, diputado nacional del FIT.

El FIT tiene previsto organizar un acto frente al Palacio de Hacienda, donde Georgieva tiene previsto reunirse con Luis Caputo, el ministro de Economía.

El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Nueva York. FMI

“Apoyamos la intención de las autoridades de reformar la carta orgánica del BCRA. Dicha reforma reforzaría las salvaguardias institucionales que protegen la independencia de la política monetaria del organismo, clarificaría su mandato, mejoraría la rendición de cuentas y la transparencia, y reduciría la vulnerabilidad ante lo que denominamos ‘dominancia fiscal’, situación en la que el BCRA financia al gobierno”, señaló Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, en una conferencia de prensa en Washington el 9 de julio pasado.

La directora gerente tiene previsto reunirse con Milei, con el equipo económico y con “otros actores relevantes,incluidos aquellos ajenos al ámbito gubernamental”, según informaron en el FMI, aunque sin dar precisiones.

Como sucedió otras veces, es probable que la directora del FMI mantenga un encuentro reservado con la cúpula de la CGT. El diálogo entre los sindicalistas y los referentes del organismo de crédito que conocen el caso argentino es frecuente. Ya hubo encuentros durante la gestión de Mauricio Macri, también durante la del Frente de Todos y ahora con Milei.

Tras su paso por la Argentina, la directora del FMI visitará Uruguay.