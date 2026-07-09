El FMI apoyó la reforma de la carta orgánica del BCRA y dio detalles sobre la visita de Georgieva

WASHINGTON.- Luego de que ayer se anunciara la visita a la Argentina de la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el 28 y 29 de julio próximos, el organismo multilateral dio un fuerte apoyo este jueves a la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) que impulsan desde el Gobierno, a la vez que destacó la publicación del programa financiero para este y 2027.

“Apoyamos la intención de las autoridades de reformar la carta orgánica del BCRA. Dicha reforma reforzaría las salvaguardias institucionales que protegen la independencia de la política monetaria del organismo, clarificaría su mandato, mejoraría la rendición de cuentas y la transparencia, y reduciría la vulnerabilidad ante lo que denominamos ‘dominancia fiscal’, situación en la que el BCRA financia al gobierno", señaló Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, en una conferencia de prensa en Washington de la que participó LA NACION.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington.

“Es importante mitigar estas vulnerabilidades en la Argentina. Todos estos esfuerzos, incluida la reforma de la carta orgánica, tienen como objetivo favorecer una reducción sostenida de la inflación, contribuyendo así a consolidar ese descenso, lo cual constituye, sin duda, una prioridad clave", añadió Kozack.

El miércoles, el presidente Javier Milei remarcó respecto al cambio que impulsa el Gobierno que “lo que permitía la carta orgánica era emitir indiscriminadamente y por cualquier motivo”, y puso el foco en el artículo 3, que define los objetivos del BCRA. Añadió que buscarán “prohibir taxativamente el financiamiento del fisco" y que “estará penado por ley”.

En cuanto a la estrategia integral de financiación para 2026 y 2027, presentada esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, el FMI valoró “positivamente su publicación”.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y la directora de Comunicaciones, Julie Kozack, en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

“Una mayor transparencia y previsibilidad en torno a la financiación del sector público y a la acumulación de reservas reforzarán la confianza del mercado. Cabe destacar que el riesgo país de la Argentina se redujo aún más tras esa publicación", dijo Kozack.

“Consideramos que esta estrategia de financiación respalda los esfuerzos del país por recuperar el acceso a los mercados de forma duradera, manteniendo la flexibilidad en cuanto a los plazos y modalidades de dicho retorno, lo que fortalecerá aún más la credibilidad de la Argentina“, añadió.

El lunes, el Gobierno presentó el programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027 con el que buscó demostrar que puede afrontar los vencimientos de deuda del año electoral sin necesidad de recurrir al mercado internacional. Aunque Caputo aclaró que esa posibilidad seguirá abierta si las condiciones financieras mejoraran, sostuvo que el Tesoro dispone actualmente de un esquema de financiamiento suficiente para cubrir todos los compromisos previstos hasta el final del mandato de Milei.

La visita de Georgieva al país

Kozack dio más detalles de la visita de Georgieva a la Argentina el 28 y 29 de julio próximos, anunciada el miércoles por Caputo. La directora gerente tiene previsto reunirse con Milei, con el equipo económico y con “otros actores relevantes, incluidos aquellos ajenos al ámbito gubernamental".

La vocera del Fondo evitó dar más precisiones de la agenda, al señalar que el organismo aún está ultimando los detalles. En el mismo viaje, Georgieva visitará Uruguay.

Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei.



Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026

“La visita refleja nuestra estrecha y constructiva relación con Argentina y brindará la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre los avances, desafíos y oportunidades del país. Constituye una oportunidad magnífica para conocer de primera mano las opiniones de los argentinos y de sus diversos interlocutores”, dijo Kozack, que dio explicaciones de por qué Georgieva, que dirige el organismo desde 2019, no visitó antes el país.

“Este era el momento adecuado dadas las agendas de todos, y también es una ocasión oportuna para hacer balance de los avances logrados en el marco del programa actual con las autoridades argentinas", indicó Kozack, en referencia al plan que el Gobierno selló con el Fondo en abril del año pasado y que ya contó con su segunda revisión.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la sede del organismo en Washington. Jose Luis Magana - FR159526 AP

Kozack recordó además que desde la asunción de Georgieva el mundo atravesó el periodo de la pandemia, que “interrumpió considerablemente todos los viajes” de la directora general.

“Asimismo, cabe recordar que nuestra anterior subdirectora gerente, Gita Gopinath, visitó la Argentina en 2024. “Por lo tanto, hubo una visita intermedia por parte de la alta dirección del FMI”, indicó la vocera.

Kozack también se refirió al reporte “Perspectivas de la economía mundial” de julio, en el que el FMI mantuvo sin cambios las proyecciones de incremento del PBI de la Argentina para 2026 (+3,5%) y 2027 (+4%), por encima del promedio regional y global, al tiempo que adelantó una continuidad en el proceso gradual de caída de la inflación.

“Como hemos señalado anteriormente, la Argentina es un exportador neto de energía, factor que contribuyó a sostener la economía frente a la conmoción derivada de la situación en Medio Oriente”, dijo Kozack.

Ayer, la subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, había remarcado que “se reanudó el proceso de desinflación” en la Argentina y que el organismo prevé que “avance de forma gradual, hasta situar la inflación en el 25% para finales de 2026″ y que converja “hacia cifras de un solo dígito para finales de 2028″.