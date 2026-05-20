La jueza María Servini denunció a un colega de Lomas de Zamora por amenazas y llamadas “incesantes”

La jueza federal María Servini presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia contra su colega de Lomas de Zamora, Federico Villena, por una serie de mensajes “incesantes” recibidos la semana pasada, según plasmó en un escrito presentado ayer en la Cámara Federal.

“Si bien desconozco el motivo de tal afrenta, siento el deber de denunciarlas [a las supuestas amenazas] ya que en forma reiterada durante los días 11 y 12 del corriente mes de mayo, me he sentido atemorizada y acosada, no solo por los mensajes sino además por los incesantes llamados”, escribió la jueza.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena Hernán Zenteno - LA NACION

“El día 13 del corriente mes de mayo, aproximadamente a las 07.00 horas, han tocado en forma incesante e insistente el portero eléctrico de mi casa, sumando esto un nuevo agravio a mi tranquilidad”, añade la denuncia, que quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo.

En el entorno del magistrado niegan la visita, pero reconocen los contactos telefónicos. Aseguran que fueron motivados por el deseo de recomponer algunas diferencias entre ambos, que se conocen desde hace 20 años. La misma fuente señaló de los mensajes tenían hasta un tono afectuoso.

Servini adjuntó constancias de los llamados y sugirió evaluar posibles conexidades con otras causas que tramitan en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.

Una de ellas es la de presunto espionaje ilegal sobre políticos, periodistas y sindicalistas por exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. La causa nació en Lomas, con Villena como juez, pero el magistrado fue apartado por la Cámara de La Plata y luego el expediente fue remitido a Comodoro Py.

Otra de las causas aludidas por Servini es una denuncia de un exasesor del Servicio Penitenciario contra el propio juez por presunta violación en los deberes y prevaricato, de 2023.

Villena es titular del juzgado N° 1 de Lomas de Zamora. Cobró visibilidad en 2020, cuando quedó al frente de la causa por presunto espionaje ilegal de la AFI. La investigación involucraba a exfuncionarios de inteligencia, entre ellos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y apuntaba a maniobras de vigilancia sobre dirigentes políticos, sindicales, empresarios, periodistas y otros objetivos.

Villena se convirtió en juez de Moreno en 2015, por un decreto firmado por Cristina Kirchner y por el exministro de Justicia, Julio Alak. Luego, fue trasladado a Lomas por disposición de Mauricio Macri y Germán Garavano.