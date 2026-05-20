Con apoyo de sus aliados, el Gobierno bloqueó el avance de la interpelación a Adorni en Diputados

Con la asistencia de sus aliados de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y diputados alineados con gobernadores dialoguistas, el Gobierno logró este mediodía bloquear el intento opositor de activar en Diputados una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo crecimiento patrimonial es investigado por la Justicia.

Los bloques críticos habían solicitado una sesión especial para hoy a las 11 con un temario incómodo para la Casa Rosada. Incluyeron pedidos de interpelación a Adorni, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. También incorporaron proyectos vinculados a la agenda social, como el sobreendeudamiento familiar, las licencias de cuidado y la situación del PAMI y del programa Remediar.

Ninguno de esos proyectos contaba con dictamen de comisión, por lo que el objetivo opositor no era aprobarlos en el recinto -algo que requería mayorías especiales difíciles de reunir- sino forzar su tratamiento en las comisiones a las que fueron girados.

Las interpelaciones suelen discutirse en Asuntos Constitucionales y en Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas presididas por el oficialismo, que hasta ahora se niega a habilitar allí el debate.

Para neutralizar esa jugada, el oficialismo convocó una sesión una hora antes, a las 10, con un temario propio: el proyecto “Hojarasca”, tratados internacionales y la reforma del esquema de subsidios al gas en las “zonas frías”. La sesión oficialista terminó superponiéndose con la pedida por la oposición.

En ese contexto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió interrumpir la sesión en curso para habilitar el tratamiento del temario opositor. Tras una extensa discusión reglamentaria, el presidente de la Cámara, Martín Menem, habilitó la votación, que terminó con 131 rechazos contra 111 votos afirmativos.

Germán Martínez, de Unión por la Patria Ricardo Pristupluk

Además de La Libertad Avanza, votaron en contra la UCR, Pro, el MID y buena parte de los diputados alineados con gobernadores que mantienen una relación de cooperación parlamentaria con la Casa Rosada, entre ellos los referenciados con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

En cambio, sorprendieron los votos afirmativos de diputados ligados a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba), mandatarios que habitualmente acompañan al oficialismo en el Congreso. Los legisladores referenciados con Carlos Sadir (Jujuy), en tanto, se abstuvieron.

La oposición cuestionó además el manejo reglamentario de la sesión y acusó al oficialismo de dilatar deliberadamente la discusión para dejar sin efecto práctico la convocatoria opositora de las 11.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) le reclama a Menem que se vote la moción pedida por Germán Martínez

“En la palabra de la diputada Giudici quedó claro por qué hicieron todo lo que hicieron en esta hora. El pedido de moción de orden tenía que votarse inmediatamente. Hicieron todo este show para estirar el debate y evitar que la otra sesión estuviera en tiempo reglamentario. El intérprete último del reglamento es el cuerpo, no el presidente”, sostuvo Martínez. Y advirtió: “Dejan un pésimo antecedente. Uno no es eternamente oficialismo; esto se les va a volver en contra”.

“La Justicia tiene que investigar, pero el jefe de Gabinete tiene que darle explicaciones a los argentinos”, afirmó Cecilia Moreau.

Por su parte, Esteban Paulón aseguró que la oposición insistirá con el reclamo. “Hoy, mañana o el miércoles que viene va a haber una convocatoria de sesión. Adorni va a tener que explicar sus bienes”, sostuvo. Luego, mientras exhibía un contador gráfico, agregó: “Van 13 días desde que el Presidente dijo que Adorni iba a presentar su declaración jurada. Está esperando ver qué aparece en la causa judicial para no meter la pata”.