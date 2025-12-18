La jueza Servini procesó al policía que empujó e hirió a una jubilada frente al Congreso

La jueza María Servini procesó al policía que empujó e hirió a una jubilada de 82 años durante la caótica movilización del pasado 12 de marzo frente al Congreso.

El policía procesado es Nicolás Emanuel Céspedez. La jueza lo acusa del delito de lesiones leves agravadas por abuso de su función, por agredir a Beatriz Blanco, de 82 años, y provocarle un traumatismo encefalocraneano con herida cortante en región occipital.

“Entre las 16.15 y las 16.16 horas en la intersección de la Av. Rivadavia y la Av. Entre Ríos, la Sra. Beatriz Blanco fue rociada con gas pimienta y sufrió un empujón por parte de personal policial interviniente en la manifestación, causándole una irritación ocular y una caída desde su propia altura hacia el piso de la acera”, dice la resolución.

La manifestación de aquel día frente al Congreso estuvo marcada por los desmanes y los enfrentamientos entre manifestantes y los policías. La agresión a la jubilada Blanco quedó registrada en un video que fue incorporado a la causa, en el que se observa cómo, tras un forcejeo con un efectivo, la mujer cae secamente al piso.

El momento en que una jubilada cae pesadamente al suelo tras ser empujada por un policía

“La violencia con la que cae la querellante sobre el asfalto −dijo la jueza− da cuenta de lo esgrimido y no deja lugar a dudas que la reacción del encartado podría haberse evitado ejerciendo algún otro medio disuasivo no violento”.

“Una vez que yo ya estaba en el suelo −declaró Blanco− el mismo policía extrajo una lata y me rocío con gas pimienta en la cara y los ojos. Yo no estaba consiente, pensé que me estaba muriendo”.

Por su parte, en su descargo, Céspedez, que es miembro del segundo batallón de Infantería, sostuvo que fue Blanco quien lo agredió a él, con su bastón.

La mujer resultó herida y en el suelo durante varios minutos @Joepsi

“Debo ratificar que yo he sido golpeado por la Sra. Blanco, al igual que la Agente Osses, e incluso, con su agresivo accionar, la mujer llegó a romper mi casco protector”, afirmó en su declaración.

Según su relato, él estaba de espaldas a la jubilada, cuando volteó para intentar defenderse la mujer cayó al piso. “A raíz de la caída de Blanco varios manifestantes se tornaron sumamente agresivos, rodeando a la querellante y arrojando elementos contundentes hacia los efectivos”, siguió.

La jueza Servini trabó un embargo de 40 millones pesos y citó al policía a su juzgado el lunes próximo, con el fin de comunicarle su procesamiento. La jueza sobreseyó, a su vez, a Pablo Alexis Adama, a otro oficial de la federal, por no encontrarlo responsable del hecho.

El policía fue identificado gracias a una serie de informes que solicitó a la fuerza, los videos de los hechos y las declaraciones de múltiples testigos.

En la movilización del 12 de marzo también resultó gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo, que fue alcanzado por un proyectil de gas lanzado de manera horizontal por la Gendarmería, contrariamente a lo que indican los manuales.

El fotógrafo Pablo Grillo es herido de gravedad durante la marcha de los jubilados el 12 de marzo de 2025. Grillo de 34 años, se encuentra en estado grave tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que le provocó una fractura de cráneo, según confirmó su padre, Fabián Grillo. Juan Foglia/NA

Por ese otro hecho, la juez Servini procesó al cabo de la Gendarmería Héctor Jesús Guerrero por el delito de abuso de armas agravado.