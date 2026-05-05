La Justicia archivó una denuncia contra el primo de Fred Machado por sus negocios mineros en Río Negro

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El fiscal de Viedma, Francisco Marano, resolvió archivar de manera provisoria una denuncia penal contra Claudio Ciccarelli, primo del empresario Federico “Fred” Machado. La investigación buscaba determinar si Ciccarelli incurrió en delitos al obtener concesiones mineras mientras se desempeñaba como agente del Estado rionegrino.

El fiscal Marano concluyó que, por el momento, no existen elementos suficientes para sostener la existencia de un delito o avanzar con la pesquisa penal. El dictamen calificó la denuncia –realizada por el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos)– como “prematura” y argumentó que no se habían agotado las instancias administrativas previas.

La fiscalía advirtió que los permisos (como el de la cantera “La Finita RH”, otorgado en noviembre de 2024), no fueron entregados a título personal, sino a la empresa Gold and Sand S.R.L., de la que Ciccarelli es socio.

Aunque se confirmó que Ciccarelli fue agente estatal en el Ministerio de Desarrollo Humano y tuvo una adscripción en la Legislatura hasta octubre de 2025, el fiscal sostuvo que no se verificó el acceso a información privilegiada ni irregularidades en el trámite de las concesiones. De todos modos, el expediente fue remitido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que analice posibles infracciones a la Ley de Ética Pública.

La fiscalía de Viedma había comenzado una investigación luego de que, en octubre pasado, el legislador Delgado Sempé pidiera que la Procuración General investigue a Ciccarelli por presuntas incompatibilidades de funciones y presunta violación a la ley de ética pública, por la que empleados y funcionarios tienen prohibido mantener negocios con el Estado.

Fred Machado, tas ser detenido en el país

Lo hizo después de que el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck admitiera que Ciccarelli fue empleado público en el área de Deportes, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes desde 2003, y luego asesor en la Legislatura de Río Negro. En el mismo período habría obtenido permisos de explotación minera.

El primo de Machado, un empresario argentino acusado de narcotráfico, fraude y lavado de dinero por la justicia de Estados Unidos, comenzó a interesarse desde hace años por la creciente demanda de arenas silíceas en el sector hidrocarburífero, para su utilización en el fracking (fracturación hidráulica): en 2021 acaparó el mayor número de pedidos de autorización para extraer arenas en Río Negro. En 2019, “Lechuga” fundó junto a Pablo Marcos Mac Mullen la empresa Petrosand S.A., de la que fue director suplente.

En agosto de 2021 constituyó la sociedad Gold and Sand S.R.L., junto a su socio Maximiliano Larrañaga. Principalmente, Gold and Sand está habilitada para realizar todo tipo de actividades relacionadas con la industria minera, como adquirir, arrendar y usufructuar minas y/o canteras. Y en 2022, Ciccarelli creó la firma Eco Friendly para quedarse con la concesión de la mina de Andacollo, que estaba paralizada desde 2020 y en proceso de salvataje.

Nuevos cuestionamientos

El legislador denunciante expresó su “profunda preocupación” por el archivo de la causa, considerando que envía un “mensaje alarmante” a la sociedad. Delgado Sempé criticó que la justicia penal delegue el análisis en la FIA, un organismo cuyas autoridades son propuestas por el Poder Ejecutivo.

“El resultado concreto es que no hay hoy una investigación penal en marcha, sino un expediente archivado ´por ahora´”, lamentó el legislador. Agregó que continuará impulsando acciones para que se revise la decisión y se profundice en los registros contables y bancarios del investigado.

Lorena Villaverde, José Luis Espert y Claudio Cicarelli

Lo cierto es que, a pesar de ese cierre en sede judicial en Viedma, el bloque opositor Vamos con Todos denunció recientemente el otorgamiento de nuevos permisos de exploración y profundizó las críticas por la falta de transparencia oficial: cuestionaron que el Gobierno de Río Negro continúe otorgando derechos mineros a Ciccarelli. Según el Boletín Oficial del 19 de marzo de este año, se le tramitó un permiso de exploración denominado “El Gran Don José” en la zona de Los Menucos.

El presidente de la bancada Vamos con Todos, José Luis Berros, calificó la situación como preocupante. Habló de un “ocultamiento de información” debido a que el Ejecutivo no ha respondido a cuatro pedidos de informes cursados desde octubre de 2025 sobre las estructuras societarias vinculadas al empresario.

Entre las firmas mencionadas figuran Eco Friendly S.A., Gold Sand y L&C Mining S.A.C. En octubre del año pasado, Weretilneck dijo que Ciccarelli poseía permisos de explotación para tres canteras y dos más en trámite en la provincia.

¿Quién es Ciccarelli?

Defensor de La Libertad Avanza y vinculado con José Luis Espert (era dueño de la camioneta negra blindada que durante la campaña de 2019), Ciccarelli fue agente del Poder Ejecutivo rionegrino (empleado bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes) y en 2019 fue trasladado por decreto al Poder Legislativo provincial, en el Bloque Parlamentario de Juntos Somos Río Negro, espacio político creado por el actual gobernador.

El año pasado, luego de que el por entonces diputado por Río Negro Martín Soria lo vinculara sentimentalmente con la diputada libertaria Lorena Villaverde y mostrara una foto en la que se lo ve a Ciccarelli en el recinto del Congreso durante la asunción de Javier Milei como presidente, en diciembre de 2023, el empresario respondió: “Nunca he sido acusado ni imputado por delito alguno. Es falso que mantenga relación de pareja con la persona mencionada por el diputado. También es falso que sea testaferro de nadie. Vivo hace 25 años en mi domicilio de la calle Saavedra, en Viedma, lo cual desmiente cualquier intento de adjudicarme un estatus económico que no poseo”.