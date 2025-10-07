Los negocios mineros del primo de Fred Machado y sus nexos con el gobierno de Río de Negro

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- José Luis Espert admitió públicamente haber recibido en 2020 una transferencia de US$200.000 dólares de una empresa ligada a Federico “Fred” Machado, un ciudadano argentino acusado de narcotráfico, fraude y lavado de dinero por la justicia de Estados Unidos y que está con prisión domiciliaria en una casona de Viedma. Tras la admisión del diputado libertario, que le costó la dimisión a su candidatura al Congreso, surgen algunos nombres. Uno de ellos, es el de Claudio “Lechuga” Ciccarelli, un empresario de Viedma que es primo de Machado y dueño de la camioneta negra blindada que usaba Espert en 2019.

Ciccarelli nació en marzo de 1976. Fue exbasquetbolista y entrenador del club San Martín, de Viedma. En la casa de su tía María Esther Ciccarelli, en el kilómetro 20 de la Ruta Nº 1 de la capital rionegrina, su primo Fred cumple arresto domiciliario desde septiembre de 2021. A principios de ese año, los primos habían estado en Neuquén capital, motivados por la explotación de minas y canteras. Acusado de lavar dinero de los carteles del narcotráfico con emprendimientos mineros en Guatemala y perseguido por Interpol, Fred sería finalmente detenido en el aeropuerto de Neuquén el 16 de abril de 2021.

Sin embargo, Ciccarelli continuó con su intención y en 2022 creó la firma Eco Friendly para quedarse con la concesión de la mina de Andacollo, que estaba paralizada desde 2020 y en proceso de salvataje. Tiempo atrás, el viedmense había empezado a interesarse por la creciente demanda de arenas silíceas en el sector hidrocarburífero, para su utilización en el fracking (fracturación hidráulica): en 2021 acaparó el mayor número de pedidos de autorización para extraer arenas en Río Negro. Ya en 2019, “Lechuga” había fundado junto a Pablo Marcos Mac Mullen la empresa Petrosand S.A., de la que fue director suplente. Y en agosto de 2021 constituyó la sociedad Gold and Sand S.R.L., junto a su socio Maximiliano Larrañaga.

Principalmente, Gold and Sand está habilitada para realizar todo tipo de actividades relacionadas con la industria minera, como adquirir, arrendar y usufructuar minas y/o canteras. De acuerdo con lo detallado en el Boletín Oficial de la provincia de Río Negro, también se contempla la exploración, cateo, extracción, refinación, procesamiento, distribución y comercialización a cualquier tipo de empresas, así como la exportación, importación de minerales, en cualquier de sus formas, ya sean elaborados, semielaborados o en bruto, y toda otra actividad relacionada con la actividad minera.

Durante su estadía en Neuquén a principios de 2021, Ciccarelli y Machado manifestaron a las autoridades provinciales su deseo de hacerse cargo de Trident Southern Explorations S.R.L., la minera concesionaria del proyecto de oro y plata de Andacollo. La empresa se había instalado en 2016 en esa provincia patagónica, pero abandonó el proyecto en 2020: con deudas millonarias, se presentó en concurso de acreedores.

Hace poco más de un mes, la Corporación Minera del Neuquén (Cormine SEP) solicitó al Juzgado Comercial 23 de la Nación, a cargo de la jueza subrogante María Soledad Casazza, que decrete la quiebra de la empresa Trident Southern Explorations: el gobierno neuquino busca recuperar la mina de Andacollo y avanzar en una nueva licitación pública nacional e internacional. “La empresa está en concurso preventivo en Buenos Aires, actualmente con un proceso de salvataje abierto, próxima a la quiebra. Hay un pedido de la provincia y de Cormine para finalizar la concesión y que la explotación de la mina pueda ser relicitada”, indicó Mariano Brillo, titular de Cormine.

Espert en 2019, cuando atacaron en Puerto Madero la camioneta de un primo de Fred Machado con la que se movía durante la campaña

Agregó que Eco Friendly –la firma creada por Ciccarelli– no ha reunido las conformidades necesarias en el plazo previsto por la ley y que la indefinición judicial provoca severos perjuicios económicos a la provincia de Neuquén. Brillo señaló: “Esta situación lleva alrededor de dos años, sin avances: la empresa rescatista tiene que adquirir un porcentaje de todos los acreedores que se presentaron en el concurso y en este tiempo no lo ha logrado, pero lo sigue extendiendo”.

Mientras la Justicia define la quiebra, lo cierto es que en Andacollo se ha explotado solo entre el 10 y el 15% de la mina, sobre un total de 50.000 hectáreas. Cuando en abril de este año el precio del oro alcanzó un récord histórico (más de 3500 dólares por onza), Ciccarelli compartía en sus redes sociales: “Río Negro podría ser una gran potencia en materia minera, sobre todo la línea sur, donde no hay trabajo genuino. Lástima que falta capacidad intelectual a los directivos”.

Nexos con Weretilneck

Defensor de La Libertad Avanza y vinculado con Espert, Ciccarelli fue agente del Poder Ejecutivo rionegrino (empleado bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes) y en 2019 fue trasladado por decreto al Poder Legislativo provincial, en el Bloque Parlamentario de Juntos Somos Río Negro, espacio político creado por el actual gobernador Alberto Weretilneck.

Luego de que recientemente el diputado por Río Negro Martín Soria lo vinculara sentimentalmente con la diputada libertaria Lorena Villaverde y mostrara en Diputados una foto en la que se lo ve a Ciccarelli en el reciento del Congreso durante la asunción de Javier Milei como presidente, en diciembre de 2023, el empresario respondió: “Nunca he sido acusado ni imputado por delito alguno. Es falso que mantenga relación de pareja con la persona mencionada por el diputado. También es falso que sea testaferro de nadie. Vivo hace 25 años en mi domicilio de la calle Saavedra, en Viedma, lo cual desmiente cualquier intento de adjudicarme un estatus económico que no poseo”.

Alberto Weretilneck, gobernador de la Provincia de Río Negro, antes de ingresar a una reunión en la Casa Rosada Santiago Filipuzzi - LA NACION

Ciccarelli añadió: “No soy prestador ni financista de campañas políticas, ni presto mi nombre ni mi persona para beneficio de terceros. Nunca he sido ´banco´ de nadie, ni he participado de maniobras de ese tipo. Soy hijo de trabajadores honestos y sencillos, conocidos por todos los vecinos de mi ciudad. Mi trayectoria laboral y social en Viedma es pública y reconocida; siempre me he conducido con responsabilidad, respeto y transparencia”.

En diciembre de 2021, cuando su primo Fred Machado ya cumplía domiciliaria con tobillera electrónica en Viedma, Ciccarelli compartió una curiosa publicación en su cuenta de Instagram que señalaba: “El sistema quiere que pienses que lo que es legal es lo correcto. Pero recuerda... la esclavitud fue legal, el Holocausto fue legal. La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia”.